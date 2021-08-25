В Барнауле задержали мужчину с семью граммами «синтетики»

Наркотики барнаулец хотел сбыть в виде «закладок».

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Накануне от медиков скорой помощи в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из домов в Барнауле был обнаружен человек в состоянии наркотического опьянения. Прибывшие на место правоохранители установили, что это житель Барнаула 1987 года рождения. При себе у него находилось вещество неизвестного происхождения. Согласно экспертизе это оказался наркотик синтетического происхождения весом 7,07 грамма.

34-летнего мужчину доставили в отдел полиции, где он пояснил, что хотел сбыть запрещённые вещества на территории города. Через мессенджер он связался с неизвестным лицом, которое скинуло ему координаты «закладки». Она находилась в Новосибирске. Задержанный уехал в соседний город для расфасовки наркотиков на мелкие закладки-тайники для дальнейшей реализации. Однако довести преступный умысел до конца не сумел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные в крупном размере»), пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.