Заморозки подождут: народные приметы на 25 августа

Этот день в народном календаре отмечен как день проказ домового и первых заморозков.
Традиции и обычаи дня
Существует поверье, что в этот день домовой любит проказничать на поветях — в нежилых постройках, расположенных сзади над хлевом. Хозяева окуривали повети ладаном и кропили святой водой. На чердак в этот день старались не ходить, чтобы не потревожить домового.
С 25 августа по 10 сентября возможны первые ранние заморозки. Но эта неделя в Барнауле ожидается жаркой, так что тёплую одежду доставать пока не стоит.
Обычно к 25 августа поспевает черёмуха. Из неё готовили варенье, компоты, настойки, начинку для пирога.
Запреты дня
Не рекомендуется на 25 августа назначать сватовство. Есть большая вероятность, что оно может закончиться либо отказом со стороны девушки, либо большими проблемами и выяснением отношений во время приготовления к свадьбе.
Запрещено в этот день ссориться и спорить на повышенных тонах. Сегодняшняя агрессия может вернуться к скандалисту и спорщику в десятикратном размере, притом — в самый тяжёлый период жизни. Поэтому 25 августа надо держать свои эмоции под контролем.
Не рекомендуется утром 25 августа выходить на улицу в лёгких вещах. Нужно одеться потеплее, даже если на улице стоит жара, тогда всю зиму холод не будет ломить кости, а лихоманка не сможет залезть в тело.
Нельзя 25 августа забывать о сборе облепихи, так как в этот день она обладает огромными целительными свойствами. Наши предки ходили собирать её с первыми лучами солнца.
Не стоит в этот день, готовясь ко сну, читать в кровати и смотреть фильмы, поскольку тогда ночью бессонница придёт и начнёт мучить, не давая закрыть глаза и отключиться от дневных проблем.
Приметы и поверья
Ранний иней — к богатому урожаю озимых в следующем году.
Дождь — к короткому бабьему лету.
Ясная и тёплая погода — к хорошему урожаю белых грибов.
Много росы — к ясной погоде.
Кошка старательно умывается — к теплу.
Лягушки громко квакают — к дождю.
Крот из норы вышел — к затяжному ненастью.