Заморозки подождут: народные приметы на 25 августа

Этот день в народном календаре отмечен как день проказ домового и первых заморозков.

Традиции и обычаи дня

Существует поверье, что в этот день домовой любит проказничать на поветях — в нежилых постройках, расположенных сзади над хлевом. Хозяева окуривали повети ладаном и кропили святой водой. На чердак в этот день старались не ходить, чтобы не потревожить домового.

С 25 августа по 10 сентября возможны первые ранние заморозки. Но эта неделя в Барнауле ожидается жаркой, так что тёплую одежду доставать пока не стоит.

Обычно к 25 августа поспевает черёмуха. Из неё готовили варенье, компоты, настойки, начинку для пирога.

Фото: molbiol.ru

Запреты дня

Не рекомендуется на 25 августа назначать сватовство. Есть большая вероятность, что оно может закончиться либо отказом со стороны девушки, либо большими проблемами и выяснением отношений во время приготовления к свадьбе.

Запрещено в этот день ссориться и спорить на повышенных тонах. Сегодняшняя агрессия может вернуться к скандалисту и спорщику в десятикратном размере, притом — в самый тяжёлый период жизни. Поэтому 25 августа надо держать свои эмоции под контролем.

Не рекомендуется утром 25 августа выходить на улицу в лёгких вещах. Нужно одеться потеплее, даже если на улице стоит жара, тогда всю зиму холод не будет ломить кости, а лихоманка не сможет залезть в тело.

Нельзя 25 августа забывать о сборе облепихи, так как в этот день она обладает огромными целительными свойствами. Наши предки ходили собирать её с первыми лучами солнца.

Не стоит в этот день, готовясь ко сну, читать в кровати и смотреть фильмы, поскольку тогда ночью бессонница придёт и начнёт мучить, не давая закрыть глаза и отключиться от дневных проблем.

Приметы и поверья

Ранний иней — к богатому урожаю озимых в следующем году.

Дождь — к короткому бабьему лету.

Ясная и тёплая погода — к хорошему урожаю белых грибов.

Много росы — к ясной погоде.

Кошка старательно умывается — к теплу.

Лягушки громко квакают — к дождю.

Крот из норы вышел — к затяжному ненастью.