Алтайский экспорт в Грузию за полугодие вырос шестикратно

Краевое министерство экономического развития опубликовало данные экспорта предприятий Алтайского края за январь– июнь 2021 года.

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Ссылаясь на информацию Сибирского таможенного управления, Минэкономразвития региона сообщило, что объём экспорта продукции предприятий Алтайского края за минувшее полугодие увеличился на 53 миллиона долларов США (+12,5%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, достигнув значения в 478,3 миллиона долларов США.

Больше всего вырос экспорт продовольственных товаров, минеральных продуктов и топливно-энергетических товаров.

География экспорта продукции предприятий Алтайского края расширилась до 98 стран против 88 в первом полугодии 2020 года. Сильнее всего в абсолютном выражении возрос экспорт в Узбекистан — на 18,1 миллиона долларов США (+65,1%), в Китай — на 15,8 миллиона (+6,8%) и в Грузию — на 6,6 миллиона (в 6,4 раза).