Алтайский экспорт в Грузию за полугодие вырос шестикратно

Краевое министерство экономического развития опубликовало данные экспорта предприятий Алтайского края за январь– июнь 2021 года.
Ссылаясь на информацию Сибирского таможенного управления, Минэкономразвития региона сообщило, что объём экспорта продукции предприятий Алтайского края за минувшее полугодие увеличился на 53 миллиона долларов США (+12,5%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, достигнув значения в 478,3 миллиона долларов США.
Больше всего вырос экспорт продовольственных товаров, минеральных продуктов и топливно-энергетических товаров.
География экспорта продукции предприятий Алтайского края расширилась до 98 стран против 88 в первом полугодии 2020 года. Сильнее всего в абсолютном выражении возрос экспорт в Узбекистан — на 18,1 миллиона долларов США (+65,1%), в Китай — на 15,8 миллиона (+6,8%) и в Грузию — на 6,6 миллиона (в 6,4 раза).