Алтайский пловец победил на Паралимпийских играх с мировым рекордом. Его поздравил Владимир Путин

Бийский пловец Роман Жданов стал победителем Паралимпийских игр в Токио, стартовавших 24 августа. Наш спортсмен первенствовал на дистанции 50 метров брассом, установив при этом мировой рекорд – 46,49 секунды. Предыдущее лучшее достижение (47,49) принадлежало итальянцу Ефрему Морелли и было установлено в 2019 году.

Фото: РИА “Новости”

С этим достижением спортсмена поздравил Президент России Владимир Путин. Текст опубликован 25 августа на сайте Кремля.

«В соревнованиях по плаванию на 50-метровой дистанции брассом вы ярко и убедительно проявили свои лидерские качества, характер и волю, заслуженно стали не только обладателем высшей награды XVI Паралимпийских летних игр, но и установили новый мировой рекорд», – говорится в поздравлении главы государства.

Владимир Путин отметил, что этот успех со спортсменом также разделяют тренеры-наставники, родные и болельщики. «От души желаю вам удачи в покорении спортивных вершин», – добавил президент.

Сегодня Жданов поплывет в Токио стометровку вольным стилем. Всего в Токио выступает шестеро спортсменов Алтайского края: это слабовидящие легкоатлеты Егор Шаров и Александр Костин, а также пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата Роман Жданов, Егор Ефросинин, Артур Кубасов и Юрий Лучкин. Вместе с Александром Костиным в Токио отправился в качестве зрячего лидера известный алтайский легкоатлет Юрий Клопцов. Двое представителей Алтайского края в тренерском составе – заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Сергей Мануйлов и заслуженный тренер России по плаванию Елена Соколова.