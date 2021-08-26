Барнаульцы смогут сдать мусор на переработку

28 августа 2021 года в городе будут работать 20 пунктов раздельного сбора отходов.
Экологическую акцию «Мобильнай Экодвор» организует НКО «Мусора.Больше.Нет». Она пройдёт при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации Барнаула.
В городе будут работать две стационарные точки приёма вторсырья от населения:
Мобильные пункты раздельного сбора отходов будут следовать по нескольким маршрутам:
Маршрут № 1
Маршрут № 2
Маршрут № 3
Маршрут № 4
Все вторсырьё, собранное во время акции, отправят на переработку.
Подробнее об акции можно узнать на странице организаторов «ВКонтакте».