Барнаульцы смогут сдать мусор на переработку

28 августа 2021 года в городе будут работать 20 пунктов раздельного сбора отходов.

Фото: istockphoto

Экологическую акцию «Мобильнай Экодвор» организует НКО «Мусора.Больше.Нет». Она пройдёт при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации Барнаула.

В городе будут работать две стационарные точки приёма вторсырья от населения:

10:00–12:30 — на территории ТЦ «Леруа Мерлен» (Правобережный тракт, 25)

12:00–15:00 — в Парке спорта (ул. Энтузиастов, 12в).

Мобильные пункты раздельного сбора отходов будут следовать по нескольким маршрутам:

Маршрут № 1

10:00–10:40 — пос. Южный, ул. Чайковского, 19

10:55–11:20 — Змеиногорский тракт, 104п/1

11:35–12:10 — ТРЦ «Гулливер», пр. Красноармейский, 51а

12:20–12:50 — сквер на пересечении Молодёжной — Красноармейского (ул. Молодёжная 54)

Маршрут № 2

10:00–10:30 — пр. Комсомольский, 44

10:40–11:10 — ул. Чкалова, 57

11:20–11:50 — ТЦ «Россия» (пр. Ленина, 71)

12:00–12:30 — парк «Изумрудный» (со стороны центрального входа)

Маршрут № 3

10:00–10:30 — ЖК «Времена года» (пр. Энергетиков, 2)

10:40–11:10 — ЖК «Балтийская крепость» (между домами 103 и 105 на ул. Балтийской)

11:20–12:00 — пл. Адмирала Кузнецова (ул. Балтийская, 53)

12:10–12:40 — Квартал 2000

12:55–13:25 — ТРЦ «Огни»

Маршрут № 4

10:00–10:30 — пос. Спутник, ул. Кленовая, 8

10:50–11:30 — ул. 280-летия Барнаула, 8

11:40–12:10 — ТРЦ «Малина»

12:20–12:45 — парк «Эдельвейс»

13:00–13:25 — ул. Телефонная, 54

Все вторсырьё, собранное во время акции, отправят на переработку.

Подробнее об акции можно узнать на странице организаторов «ВКонтакте».