Барнаульские медики апробировали новый отечественный эндопротез

Пациентам городской больницы № 11, нуждающимся в замене тазобедренного сустава, будут устанавливать новые современные эндопротезы отечественного производства.

Фото: Ольга Калачёва

За полвека работы медики травматолого-ортопедического отделения городской больницы № 11 апробировали и внедрили в практику свыше 10 отечественных и импортных эндопротезов крупных суставов различных фирм.

Сегодняшний пациент отделения — барнаулец Андрей Пермев — станет первым жителем региона, которому установят новейший современный эндопротез отечественного производства.

— У мужчины вследствие болезни практически полностью разрушен тазобедренный сустав, — рассказывает заведующий отделением Александр Вайнтруб. — При консервативном лечении не было положительной динамики. Принято решение по эндопротезированию тазобедренного сустава. После операции у больного исчезнет болевой синдром. Он будет спокойно передвигаться, жить полноценной жизнью. Реабилитационный период займёт до трёх месяцев.

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По мнению врачей, новый отечественный протез, который установят Андрею Пермеву, — настоящее спасение для пациентов.

Изготавливают такие протезы на современном оборудовании из медицинских материалов, главный и самый прочный из которых – высококачественный российский титан.

Фото: Ольга Калачёва

— Наша продукция абсолютно соответствует всем международным стандартам, то есть не отличается от иностранных эндопротезов по выполненным требованиям, которые заложены в конструкции и в технологии изготовления данных изделий. Естественно, всё это проверено и испытано, — говорит замдиректора московской фирмы-производителя Александр Соловьёв. — А размерные ряды всех моделей позволяют подобрать эндопротез пациенту с любыми анатомическими особенностями.

По словам специалистов, продвинутый эндопротез прослужит своему хозяину порядка 10 лет, а то и больше. Кроме того, его стоимость существенно отличается от импортного — наш дешевле, но по качеству ничуть не уступает иностранным аналогам.

Главный врач городской клинической больницы № 11 г. Барнаула Андрей Коломиец считает новый российский эндопротез настоящим прорывом в технологии производства.

— Россию долгие годы считали страной-бензоколонкой, которая может только что-то добывать и передавать на Запад, — отмечает Андрей Александрович. — Считалось, что у нас нет высоких технологий, которыми мы можем гордиться. Новая отечественная разработка опровергает эти утверждения. Производство эндопротезов во всем мире относится к высоким технологиям. При их производстве задействуется большое количество станков и материалов.

По словам врачей, потребность в таких операциях достаточно большая. Только в городской больнице № 11 обладателями металлических суставов становятся около сотни пациентов в год. Кстати, отечественный имплантат уже сейчас устанавливают более чем в 65 регионах страны.