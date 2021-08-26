«День открытых витрин» впервые пройдёт в краеведческом музее Алтайского края

На выставке можно будет открыть витрины вместе с сотрудниками и посмотреть экспонаты вблизи, а некоторые древние находки даже подержать в руках.

Фото: Алтайский государственный краеведческий музей

Акция связана с завершением проекта «Доисторические миры». Более 6 тысяч человек посмотрели палеонтологические коллекции, отражающие разнообразие флоры и фауны Земли, существовавших задолго до появления человека. Теперь организаторы приглашают посетить выставку в нестандартном формате. Послушать рассказ экскурсовода, поделиться своими знаниями или высказать впечатления о прошедшей выставке — решение за вами. Посетить выставку можно в субботу, 28 августа 2021 года, в 13:00.

Также в последний день работы выставки, 2 сентября, в 13:00 состоится онлайн-лекция сотрудника Государственного Дарвиновского музея (г. Москва) Ярослава Попова по теме «От трилобита до мамонта: палеонтология Сибири», сообщает портал краеведческого музея.

«День открытых витрин» и лекция пройдут по адресу: улица Ползунова, 39. Справки по телефонам: 205-144, 639-407 или на сайте музея.