Дыши с собакой: в Барнауле реализуется социальный проект «Воспитай друга»

«Собака — лучший друг человека» — каждый из нас знает эту фразу с детства. Казалось бы, она практически неоспорима, когда дома вас встречает радостный питомец. Но являетесь ли вы истинным другом своему любимцу, понимаете ли его поступки, доходчиво ли даёте понять, чего вы от него хотите?

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

Сегодня, 26 августа, отмечается День благодарности собаке. В этот добрый праздник корреспонденты «Вечернего Барнаула» хотят поделиться с вами ответами на эти и другие вопросы.

Экспертные рекомендации можно получить в барнаульском консультационно-дрессировочном центре для любителей собак.

Кинологический опыт и общественная нагрузка

В центре мы встретились с организатором и инициатором социально-значимого проекта для собаководов-любителей Викторией Трояновой. В профессионализме этого человека сомневаться не приходится: президент Федерации кинологического спорта Алтайского края, капитан внутренней службы, начальник отдела кинологической службы ФСИН, судья Российской кинологической ассоциации по породам собак, инструктор по общим курсам дрессировки, преподаватель Алтайского техникума кинологии и предпринимательства и, самое главное, неравнодушный человек, глубоко понимающий собачью душу.



Виктория Троянова

Фото: личный архив Виктории Трояновой

«В 11 лет я пошла учиться в клуб служебного собаководства ДОСААФ, в 20 уже была председателем судейской коллегии и главным судьёй всех собачьих выставок в Барнауле. Так связала свою жизнь со службой в кинологическом подразделении. Как только я вышла на пенсию, мне сразу предложили возглавить общественную организацию. Федерация кинологического спорта официально аккредитована, Министерство спорта Алтайского края активно поддерживает её деятельность. Но у сообщества не было ни собственного помещения, ни каких-либо снарядов для осуществления качественных тренировок», — рассказывает Виктория Троянова.

Мятежный дух и настойчивость Виктории пригодились в общественной работе. О том, как можно совершенствовать деятельность некоммерческой организации, она узнала в Ресурсном центре развития гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных НКО Алтайского края.

Фото: личный архив Виктории Трояновой

«Много хороших людей и специалистов работают в нашем городе. Оказывается, огромный объём информации можно получить совершенно бесплатно, было бы только желание, — делится Вика. — Меня научили грамотно писать проекты для участия в грантах. Мы стали выигрывать и реализовывать самые интересные и нужные для нашего города задумки».

Так, Федерация кинологического спорта Алтайского края выиграла президентский грант на сумму 485 тысяч рублей. Средства пошли на реализацию проекта, направленного на бесплатное обучение собаководов и их питомцев.

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

«Возьму немецкую овчарку — заодно она немецкий сыну подтянет»

Люди часто берут собак, не задумываясь о том, сколько времени и сил потребуется на их воспитание.

«Чаще это даже не воспитание, а корректировка поведения. О том, каков будет характер у пса, видно уже, когда ему всего неделя от роду. Щенка берут в руки, и по тому, как он чувствует себя на человеческой ладони, можно понять, как он будет вести себя по отношению к людям, когда вырастет. Однако надо помнить, что в отношении собак нельзя говорить о психологии. У них элементарная рассудочная деятельность. Существует такое понятие, как этология — дисциплина зоологии, изучающая поведение животных», — разъясняет Виктория.

Знание этологии, методов развития инстинктов и дрессировки позволяют понять причины правильного и скорректировать неправильное, по мнению человека, поведение пса. Эти законы и разъясняют специалисты на теоретическом курсе занятий в рамках проекта «Воспитай друга» барнаульского консультационно-дрессировочного центра для любителей собак. Именно на его создание были направлены средства президентского гранта.

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

«Часто люди считают, что от породы зависят умственные способности животного. Есть такой короткий анекдот: «Возьму немецкую овчарку — заодно она немецкий язык сыну подтянет». Подоплёка этой фразы имеет несмешную основу, — с грустью продолжает Троянова. — Неосведомлённый в кинологии человек уверен, что собака может всему научиться сама. На самом деле, чтобы четвероногий друг стал послушным, нужно огромное терпение и многократное повторение».

О том, что даже детское стихотворение бывает сложно выучить с первого раза, знает каждый из нас. На наш вопрос о том, сколько же нужно повторений для собаки, ответ прозвучал неутешительный — не менее 50 раз. Именно столько нужно повторить собаке одну и ту же команду, чтобы у неё сформировался первоначальный условный рефлекс. Некоторым питомцам для этого придётся повторять даже больше. Это зависит от дрессировщика и способностей собаки.

«Ошибки в поведении человека повсеместны. Но многие не замечают, насколько абсурдно ведут себя в отношении своих любимцев. Пришли как-то ко мне владельцы собачки. На любое действие своей питомицы они выкрикивали её имя: «Джина! Джина!» А она должна была на это выполнять разные команды. В таких случаях я говорю: «А если я буду всё время кричать: «Света! Света!», вы поймёте, чего я хочу? — приводит наглядный пример собеседница. — Не нужно умственным способностям животных приписывать невероятные возможности. Всё должно быть чётко и доходчиво».

Поспорить сложно. Очевидно, многие узнали себя в этой короткой истории.

Танец, дыхание, уравновешенность

Фото: личный архив Виктории Трояновой

Как же можно научить податливому поведению собаку? Причём, как утверждает эксперт, сделать послушным можно хвостатого друга любого возраста, размера и породы.

Это похоже на изучение… танца.

«Сначала хореограф показывает одно элементарное движение рукой, потом ногой, затем совмещает их. Так постепенно можно выучить сложные танцевальные этюды. А если танцор покажет за один раз всю постановку, запомните ли вы её? Скорее всего, нет. Так и с нашими четвероногими друзьями, — разъясняет Виктория. — Вначале мы должны произносить слова, а уж потом добавлять руки и ноги. Собаки, кстати, очень наблюдательные. Они отлично понимают наши эмоции и мимику».

Удивительно, но собака даже слышит, как дышит хозяин. Поэтому невозможно успокоить разбушевавшегося пса, если владелец сам встревожен или рассержен. В подтверждение Виктория рассказала один любопытный приём. Для установления контакта с питомцем нужно присесть рядом с ним, сохраняя ровное дыхание. Посчитав в уме до 10, резко прекратить дышать. Собака в этот момент сделает то же самое. Если у вас есть хвостатый питомец, попробуйте провести такой эксперимент.

«Многие начинают думать за собаку. Но для того, чтобы её успокоить и, соответственно, вызвать её послушание, человек должен сам держать себя в руках, — подчёркивает эксперт. — Чем меньше напрягаешься, там лучше. Собаки нас чувствуют и понимают даже лучше, чем обезьяны».

Сложно поверить, но четвероногие, например, знают: куда у хозяина повёрнуты ступни ног, туда он и пойдёт. Обмануть их практически невозможно.

Хочешь послушную собаку — воспитай себя

В зале консультационно-дрессировочного центра нас встретили сибирский хаски Айка со своей хозяйкой Ксенией Басок и американский кокер-спаниель Каталея с Еленой Авдюшкиной. Хвостатые спортсмены подошли к нам поздороваться, дали себя погладить и снова вернулись к занятиям.

Наблюдать за их тренировками, признаться, было сплошным удовольствием. Их безукоризненное выполнение команд восхищало. Владельцы этих собак чётко, коротко жестами или голосом контролировали все действия питомцев. «Собакены» по команде безукоризненно показывали всё, на что они способны. Специально для нас хаски прыгала через ногу хозяйки, указывала на свой нос лапой при команде «нос», становилась на задние лапы при слове «конь» и даже виртуозно выполняла команду «стыдно», пряча голову под лапками. После чего, конечно, хвостатая спортсменка получала вкусные поощрения. Ксения при всём этом произносила слова практически шёпотом, а некоторые жесты были еле заметны.

«С Айкой мы занимаемся постоянно. Она знает около 150 трюков. Для этого мы тренируемся с ней каждый вечер: сначала повторяем уже знакомые команды, потом начинаем изучать новые. До трёх лет не пропускали ни одного дня, — рассказывает Ксения. — Моя собака уже опытная и воспитанная, в этот центр ходим для расширения кругозора. Здесь мы проходим новую для нас дисциплину — ноузворк».

Ноузворк — это вид деятельности собаки, когда она учится искать какой-либо определённый запах и маркировать его источник. По сути, такие тренировки не только дают питомцу шанс развить природные способности, но и помогают хозяину узнать больше о том, как воспринимает мир его четвероногий друг.

Кокер-спаниель Каталея показала не менее впечатляющие результаты тренировок. Ушастая кучерявая малышка абсолютно социализирована и невероятно послушна.

«Мы только начали заниматься в этом центре, посетили два полноценных занятия. Я собаковод с опытом, умею учить питомца командам. Но здесь совершенно другие и новые для меня методы. Бесконфликтная дрессировка помогает понимать собаку лучше. Тренеры точно знают, как объяснить животному, что от него требуется. Так легко и быстро находят с собаками общий язык! Бывали случаи, когда на тренировке Каталея понимала, что требуется сделать, а я ещё никак не могла разобраться, — смеётся Елена. — На занятиях в центре я больше работаю над собой. Я реально осознаю, что сначала нужно меня научить и перевоспитать, а уже потом — собаку».

Елена поделилась, что ей пришлось выработать даже некоторые элементарные привычки. Оказывается, что при общении с маленькой собачкой нужно присесть — это позволит лучше найти взаимопонимание с животным. Именно так теперь практически всегда общается хозяйка со своей жизнерадостной Каталеей.

Как попасть в барнаульский консультационно-дрессировочный центр

Владельцы собак часто переживают за поведение своих питомцев в обществе других людей и животных. Действительно, в основном практические занятия в центре проводятся коллективно. К слову, опасения в таком случае весьма уместны: не каждая собака социализирована и способна адекватно воспринять окружающий мир. Поэтому прежде, чем пойти на курсы, нужно записаться на консультацию, при посещении которой специалисты оценят четвероногого и дадут заключение о его социальных особенностях.

«Если собака агрессивная, то перед началом общих тренировок нужно будет пройти курс по коррекции поведения животного», — объясняет Виктория Троянова.

Практические групповые занятия с собаками предполагают 32 академических часа: два раза в неделю по два часа. Также проводятся индивидуальные тренировки — по пять занятий на каждого хвостатого участника.

Кроме этого предусмотрены теоретические занятия. Они проводятся без животных. Посещать их могут и состоявшиеся собаководы, и те, кто только задумывается приобрести щенка. Занятия также проводятся два месяца по два раза в неделю. Одно занятие длится два академических часа. Кстати, занятия в барнаульском консультационно-дрессировочном центре проходят совершенно бесплатно.

Центр находится в Барнауле по адресу: ул. Балтийская, 105.

«После прохождения таких курсов жизнь с питомцем становится более комфортной и, самое главное, безопасной. Собака понимает команды, и уже сводится к минимуму, например, шанс, что она попадёт под колёса автомобиля. Прогулки приносят радость: пёс не тянет поводок, не бегает за кошками, не игнорирует голос хозяина. Тренировки в центре помогают владельцу контролировать поведение и регулировать действия собаки. Причём для этого порой достаточно лишь короткого жеста или даже взгляда», — подводит итог Елена Авдюшкина.

Кинологи дрессировочного центра уверены: воспитать четвероногого друга можно, но для этого необходимо обладать огромным терпением и безграничной любовью, которую затем питомец вернёт вам в десятикратном размере.