Ещё один участок Змеиногорского тракта начали ремонтировать в Барнауле

Согласно контракту в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» до 1 сентября 2022 года ООО «Барнаульское ДСУ № 4» должно отремонтировать его от улицы Горнолыжной до Южного тракта. Протяжённость участка составляет 2,6 км.

Подрядчик принял решение начать ремонт не в следующем, а в 2021 году. Это позволит комплексно привести дорожное полотно Змеиногорского тракта в нормативное состояние, так как именно ООО «Барнаульское ДСУ № 4» выполняло ремонт Змеиногорского тракта от улицы Аванесова до улицы Горнолыжной.





Фото: администрация Барнаула

Сейчас ведётся фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. Из-за большого потока автомобилей работы эти проводятся ночью. В пресс-службе мэрии сообщили, что ремонт основной проезжей части завершат в 2021 году, выполнение остальных видов работ будет зависеть от погодных условий.

Здесь полностью заменят асфальт, установят бортовые камни, сделают тротуары по обеим сторонам дороги и велодорожки — по нечётной стороне. Стоимость контракта составляет 93,6 млн рублей.