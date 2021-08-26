КиноБарнаул: кинообзор «Вечернего Барнаула» от 26 августа 2021 года

Лето подходит к концу. В последнюю летнюю неделю дел у всех невпроворот — одни готовятся к школе, другие приходят в себя после отпуска. Однако для хорошего фильма всегда есть время, а посмотреть нам с вами будет что. Рассказываем о премьерах новой прокатной недели в сети «Киномир».
В каждой стране есть свои страшилки, которые любят рассказывать на ночь глядя, сидя у костра или за рюмкой чая. «Кэндимен» — одна из таких легенд.
Оригинальный фильм Бернарда Роуза 1992 года был основан на произведении Клайва Баркера и рассказывал о Кэндимене — призраке чёрного художника и сына раба, которого линчевали за связь с белой женщиной. По чикагской легенде, убийца с крюком вместо руки приходит к жертве, если та пять раз произносит его имя перед зеркалом. У фильма есть два продолжения: «Кэндимэн 2: прощание с плотью» (1995) и «Кэндимэн 3: день мертвых» (1996). И вот новая история.
По словам создателей, это не римейк, а «идейный сиквел». Сюжет осовременен. Среди жителей Кабрини-Грин в Чикаго десятилетиями гуляла легенда об убийце с крюком вместо руки и пчёлами во рту. Десять лет спустя, когда весь район был снесён, перестроен с нуля и превращён в роскошные апартаменты, сюда приезжает художник Энтони Маккой вместе со своей девушкой Брианой Картрайт, директором галереи. Карьера Энтони находится под угрозой, и потому в своих работах он начинает исследовать феномен Кэндимена, который столкнёт его лицом к лицу с прошлым.
Сценаристом и исполнительным продюсером проекта стал автор хитов «Прочь» и «Мы» Джордан Пил. Режиссёрское кресло заняла Ниа ДаКоста, до этого отметившаяся независимой фестивальной драмой «Лесок». Актёрский состав преимущественно чернокожий, согласно актуальным трендам. Главная тема — вековое угнетение чернокожего населения белым — тоже в духе времени.
Главные роли сыграли Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Мы», «Хранители»), Тейона Пэррис и Колман Доминго. Тони Тодд, исполнивший роль Кэндимена в фильме 1992-го и двух сиквелах, на своём законном месте, так что жутко будет точно!
Премьеру ленты переносили уже дважды: изначально фильм должен был добраться до кинотеатров в июне 2020 года, затем релиз перенесли на октябрь. Создателям предлагали выпустить ужастик на стриминг-сервисах, однако они настояли на широком прокате, пусть и отложенном.
Смотрим в кинотеатрах: «Европа-Киномир», «Мир», «Огни», «Арена», «Киномир-Галактика».
Вольная экранизация рыцарского романа в стихах «Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь». Фильм пересказывает историю почти семисотлетней давности. Холодным рождественским утром Гавейн (Дэв Патель), племянник короля Артура, просыпается в борделе, когда любовница-простолюдинка Эссель (Алисия Викандер) выливает ему на голову ведро ледяной воды. Ратным подвигам, куртуазным ухаживаниям за прекрасными дамами и прочим скучным занятиям, которым посвящают своё время рыцари Круглого стола, он предпочитает хорошую и обильную выпивку и общество сговорчивых дам. Матери Гавейна его образ жизни категорически не нравится, и она заставляет его пойти на новогодний пир к королю, где — вот совпадение — пустует место по правую руку от правителя, которое обычно занимает Ланселот, отправившийся в дальние странствия, и куда наш герой садится по приглашению короля. Однако пир не начинается — король ждёт рассказов о подвигах и славе. И тут дверь распахивается, и в неё, не спешиваясь, въезжает невиданное существо — Зелёный Рыцарь с огромной секирой в руке. Он предлагает рыцарям сыграть в игру: нанести ему ровно один удар, который он вернёт ровно через год и один день. Пока остальные колеблются, вызов принимает Гавейн и сносит удивительному противнику голову. Только вот незадача: рыцарь преспокойно подхватывает отсечённую голову и уезжает, напоследок напомнив условия пари, а двенадцать месяцев и один день пролетят гораздо быстрее, чем кажется…
«Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь» — поэма неизвестного автора, написанная аллитерационным стихом в конце XIV века, несколько раз была переведена на современный английский (в том числе и Джоном Р. Р. Толкиеном), студенты-филологи изучают её на первом курсе. Британский режиссёр Стефен Викс экранизировал этот текст дважды — в 1973 и 1984 годах. В последней версии Зелёного Рыцаря играл Шон Коннери. За новую адаптацию взялась студия А24, выпускающая медленные хорроры, истории взросления и умное независимое кино, так что картину режиссёра и автора сценария Дэвида Лоури можно отнести к любой из этих категорий или ко всем сразу.
Уже литературный первоисточник не был рыцарским романом в общепринятом понимании: это история обмана и предательства, урока, полученного рыцарем в назидание за отступление от положенных ему добродетелей. Главный герой новой экранизации никакими рыцарскими добродетелями не наделён изначально и вопреки ожиданиям не приобретает их, даже пройдя испытания долгого и многотрудного пути. Сопереживать такому персонажу помогает только снайперски точный выбор актёра: обаяние Дева Пателя, звезды «Миллионера из трущоб» и «Отеля «Мумбаи», настолько естественно, что распространяется даже на этого трусливого героя, которого по его собственной истории влечет чужая, гораздо более мощная воля.
Фильм интересен тем, что в нём есть отсылки к десятку знаменитых кинопроизведений, причём некоторые из них даже не имеют отношения к легенде о короле Артуре: режиссёр процитировал «Андрея Рублева» Тарковского, «Генриха V» Кеннета Браны, «Экскалибур» Джона Бурмена и «Лабиринт фавна» Гильермо дель Торо. В картине можно найти экологические и феминистические идеи, а также ироничное высказывание о том, как сегодня информация преломляется в медиа. А ещё эта история очень красиво снята, в ней минимум компьютерных эффектов и очень красивые переливы цвета в каждой сцене — они посверкивают как калейдоскоп! Однако, как в старинной рукописи с дивными иллюстрациями, за всем этим великолепием спрятано наставление добрым молодцам: в какой бы далёкий путь ни отправила тебя судьба, голову лучше держать при себе!
Смотрим в кинотеатрах: «Арена», «Киномир-Галактика».
Компания «Пионер» осенью 2018 года объявила, что выпустит в отечественный прокат 17 фильмов студии Ghibli, среди которых как работы мэтров Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты, так и картины их молодых коллег Горо Миядзаки и Хиромасы Ёнебаяси. Восемь из них уже вышли в кино: «Унесённые призраками», «Навсикая из Долины ветров», «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок», «Порко Россо», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки» и «Рыбка Поньо на утёсе». «Небесный замок Лапута» — последний в списке фильм, срежиссированный Миядзаки.
Действие разворачивается в мире, похожем на Европу начала XX века, а сюжет повествует о мальчишке из шахтёрского городка по имени Падзу, на которого в буквальном смысле с неба сваливается девочка Сита. По наследству ей перешла семейная реликвия — кристалл Летающего Камня, с помощью которого можно отыскать затерянный в облаках легендарный летающий замок Лапута, хранящий невообразимые сокровища. Преследуемые воздушными пиратами и правительственными агентами, дети отправляются в полное опасностей путешествие…
«Небесный замок Лапута» — один из первых и самых красивых фильмов мэтра японского кинематографа. Эта история, по словам Миядзаки, выросла из «Путешествия Гулливера». Миядзаки придумал её, прочитав в книге Джонатана Свифта о летающем острове Лапута, жители которого посвятили себя изучению философии. Музыку к фильму написал бессменный композитор Миядзаки — Дзё Хисаиси. В 1983 году он написал музыку к «Навсикая из Долины ветров» и с тех пор работал над всеми картинами режиссёра.
Мультфильм вышел в августе 1986 года и получил премию Anime Grand Prix в номинациях «Аниме года» и «Сэйю года». В России он впервые был показан по телевидению 31 декабря 2008 года. По данным опроса, проведённого Министерством культуры Японии в 2007 году, «Небесный замок Лапута» занял третье место среди аниме всех времён.
Смотрим в кинотеатре: «Киномир-Галактика».
Пол — астронавт, за его плечами несколько выходов в открытый космос. Сам того не желая, он становится последней надеждой человечества на спасение. В сторону Земли движется гигантская красная звезда, которая скоро истребит всё живое. Прежде учёные выкачивали из неё ресурсы, не задумываясь о последствиях. Лишь такому опытному специалисту, как Пол, по силам предотвратить столкновение — он единственный, кто способен пролететь сквозь защитное магнитное поле, окружающее Красную луну. Но астронавт отказывается брать на себя груз ответственности. Оставив дом, он уезжает в неизвестном направлении, превращаясь в изгоя. Пол начинает гоняться за своими детскими воспоминаниями, считая, что попытка ядерного уничтожения приближающейся опасности не может быть решением. Астронавт хочет отыскать место со своего старого рисунка с изображением крон деревьев, где должны скрываться ответы. Вот только Земля уже давно напоминает истощённые пустыни, и жизнь сохранилась лишь в городах, за большими укреплёнными стенами. Однажды судьба сталкивает беглеца с девушкой-подростком Эльмой. Объединившись, необычная парочка вступает в бой с вооружёнными наёмниками, получившими приказ любой ценой вернуть Пола на военную станцию. Удастся ли Эльме убедить избранного дать людям второй шанс и взяться за рискованную миссию?
Фильм — полнометражный дебют Ромена Киро в жанре научной фантастики. Он не только срежиссировал постановку, но также выступил в качестве продюсера, сценариста и монтажёра. Сюжет основан на короткометражной работе Киро «Последнее путешествие загадочного Пола В. Р.», вышедшей в 2015 году. В качестве источника вдохновения режиссёр отмечает «Бегущего по лезвию». В кинокартине можно встретить и прямые цитаты из кинофраншизы «Безумный Макс», действие которой также разворачиваются в постапокалиптическом будущем. Съёмки проходили в Париже и в марокканских городах Уарзазате и Касабланке, так что нас ждут пейзажи в духе песчаной планеты Татуин из «Звёздных войн».
Хьюго Бекер повторил свою роль Пола В. Р. из короткометражки. На экраны также вернулись Эмили Гавуа-Кан, Жан-Люк Кушар, Брюно Лоше. Второстепенную роль Анри, отца Пола, исполнил легендарный французский актёр Жан Рено («Миссия невыполнима», «Код да Винчи», «Леон»).
В центре сюжета — весёлый и талантливый мальчик по имени Зик Райдер, который возглавляет дружную бригаду поисково-спасательных собак, называющих себя Щенячьим патрулём. Главный герой довольно хорошо разбирается в технике, а благодаря верным друзьям его будни наполнены невероятными приключениями. Вместе с шестью бесстрашными щенками он создал непобедимую команду, которая с удовольствием проводит спасательные операции. У каждой собачки есть определённый набор навыков и свой неповторимый характер, что помогает им решать любые проблемы, с которыми ежедневно приходится сталкиваться. Они могут спасти одинокого котёнка, вляпавшегося в неприятности, или, например, предотвратить несчастный случай, который мог бы произойти с поездом из-за оползня.
А ещё Райдера и его смелых щенков вызывают в Город приключений, чтобы помешать мэру Хамдингеру осуществить его планы, способные довести шумный мегаполис до состояния полнейшего хаоса. Героев и зрителей ждут захватывающие испытания, которые им придётся пройти ради спасения всех жителей города. Ко всему прочему, в этой картине поклонникам проекта предстоит познакомиться с новыми щенками и увидеть неожиданные сюжетные линии. Таким образом, данная история станет одной из самых запоминающихся во вселенной франшизы «Щенячий патруль».
Фильм основан на популярном одноимённом детском мультсериале, созданном Китом Чэпманом. Режиссером картины выступил Кэллан Брункер. Это его третий режиссёрский проект после анимационных фильмов «Побег с планеты Земля» (2013) и «Реальная белка 2» (2017)
Мультфильм — идеальная кинотеатральная премьера для начинающих зрителей. В нашей стране, равно как и во всём мире, трудно найти ребёнка дошкольного или младшего школьного возраста, который бы не знал и не испытывал самых теплых чувств к персонажам этого анимационного фильма. Канадский сериал, вышедший на экраны в 2013 году, быстро завладел вниманием детей по всему миру и заполонил полки в каждом магазине игрушек.
Создатели мультсериала разыграли козырную карту: они взяли две самые популярные среди малышей темы — животных и спецтранспорт — и объединили их, приправив простым для понимания сюжетом и не перегруженной деталями анимацией с преобладанием простых форм и основных цветов. Разработка сериала, очевидно, велась в сотрудничестве с компетентными детскими психологами, ведь главные герои — сами дети, они любят игры, танцы и лакомства, но как только где-то поблизости случается беда, они спешат на помощь, всегда справляются и получают похвалу от взрослых.
Полнометражная история щенков более зрелищная, чем сериал. Персонажи получили детальную проработку, но не в ущерб миловидности. Сценарий фильма динамичен для большого экрана и в то же время предельно прост для понимания детьми. Единственный минус: «Щенячьему патрулю» абсолютно нечего предложить родителям, которые пойдут в кино с детьми, разве что поразмышлять, откуда у щенков средства на такой роскошный суперсовременный штаб! Так что сидите и утешайте себя мыслью, какой вы хороший родитель! Кстати, мультсериал «Щенячий патруль», получивший множество наград от Академии канадского кино и телевидения и Американской телевизионной академии, продлили на восьмой сезон из 26 получасовых серий, а 18 февраля 2021 года было объявлено о девятом сезоне.