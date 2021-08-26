#КиноБарнаул: кинообзор «Вечернего Барнаула» от 26 августа 2021 года

Лето подходит к концу. В последнюю летнюю неделю дел у всех невпроворот — одни готовятся к школе, другие приходят в себя после отпуска. Однако для хорошего фильма всегда есть время, а посмотреть нам с вами будет что. Рассказываем о премьерах новой прокатной недели в сети «Киномир».

Фото: ki-news.ru

«Кэндимен», фильм ужасов, США (18+)

Фото: startfilm.ru

В каждой стране есть свои страшилки, которые любят рассказывать на ночь глядя, сидя у костра или за рюмкой чая. «Кэндимен» — одна из таких легенд.

Оригинальный фильм Бернарда Роуза 1992 года был основан на произведении Клайва Баркера и рассказывал о Кэндимене — призраке чёрного художника и сына раба, которого линчевали за связь с белой женщиной. По чикагской легенде, убийца с крюком вместо руки приходит к жертве, если та пять раз произносит его имя перед зеркалом. У фильма есть два продолжения: «Кэндимэн 2: прощание с плотью» (1995) и «Кэндимэн 3: день мертвых» (1996). И вот новая история.

По словам создателей, это не римейк, а «идейный сиквел». Сюжет осовременен. Среди жителей Кабрини-Грин в Чикаго десятилетиями гуляла легенда об убийце с крюком вместо руки и пчёлами во рту. Десять лет спустя, когда весь район был снесён, перестроен с нуля и превращён в роскошные апартаменты, сюда приезжает художник Энтони Маккой вместе со своей девушкой Брианой Картрайт, директором галереи. Карьера Энтони находится под угрозой, и потому в своих работах он начинает исследовать феномен Кэндимена, который столкнёт его лицом к лицу с прошлым.

Сценаристом и исполнительным продюсером проекта стал автор хитов «Прочь» и «Мы» Джордан Пил. Режиссёрское кресло заняла Ниа ДаКоста, до этого отметившаяся независимой фестивальной драмой «Лесок». Актёрский состав преимущественно чернокожий, согласно актуальным трендам. Главная тема — вековое угнетение чернокожего населения белым — тоже в духе времени.

Главные роли сыграли Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Мы», «Хранители»), Тейона Пэррис и Колман Доминго. Тони Тодд, исполнивший роль Кэндимена в фильме 1992-го и двух сиквелах, на своём законном месте, так что жутко будет точно!

Премьеру ленты переносили уже дважды: изначально фильм должен был добраться до кинотеатров в июне 2020 года, затем релиз перенесли на октябрь. Создателям предлагали выпустить ужастик на стриминг-сервисах, однако они настояли на широком прокате, пусть и отложенном.

Фото: startfilm.ru

Смотрим в кинотеатрах: «Европа-Киномир», «Мир», «Огни», «Арена», «Киномир-Галактика».

«Легенда о Зелёном Рыцаре», фэнтези, Ирландия — США (16+)

Фото: fiamma.kg-portal.ru

Вольная экранизация рыцарского романа в стихах «Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь». Фильм пересказывает историю почти семисотлетней давности. Холодным рождественским утром Гавейн (Дэв Патель), племянник короля Артура, просыпается в борделе, когда любовница-простолюдинка Эссель (Алисия Викандер) выливает ему на голову ведро ледяной воды. Ратным подвигам, куртуазным ухаживаниям за прекрасными дамами и прочим скучным занятиям, которым посвящают своё время рыцари Круглого стола, он предпочитает хорошую и обильную выпивку и общество сговорчивых дам. Матери Гавейна его образ жизни категорически не нравится, и она заставляет его пойти на новогодний пир к королю, где — вот совпадение — пустует место по правую руку от правителя, которое обычно занимает Ланселот, отправившийся в дальние странствия, и куда наш герой садится по приглашению короля. Однако пир не начинается — король ждёт рассказов о подвигах и славе. И тут дверь распахивается, и в неё, не спешиваясь, въезжает невиданное существо — Зелёный Рыцарь с огромной секирой в руке. Он предлагает рыцарям сыграть в игру: нанести ему ровно один удар, который он вернёт ровно через год и один день. Пока остальные колеблются, вызов принимает Гавейн и сносит удивительному противнику голову. Только вот незадача: рыцарь преспокойно подхватывает отсечённую голову и уезжает, напоследок напомнив условия пари, а двенадцать месяцев и один день пролетят гораздо быстрее, чем кажется…

Фото: fiamma.kg-portal.ru

«Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь» — поэма неизвестного автора, написанная аллитерационным стихом в конце XIV века, несколько раз была переведена на современный английский (в том числе и Джоном Р. Р. Толкиеном), студенты-филологи изучают её на первом курсе. Британский режиссёр Стефен Викс экранизировал этот текст дважды — в 1973 и 1984 годах. В последней версии Зелёного Рыцаря играл Шон Коннери. За новую адаптацию взялась студия А24, выпускающая медленные хорроры, истории взросления и умное независимое кино, так что картину режиссёра и автора сценария Дэвида Лоури можно отнести к любой из этих категорий или ко всем сразу.

Уже литературный первоисточник не был рыцарским романом в общепринятом понимании: это история обмана и предательства, урока, полученного рыцарем в назидание за отступление от положенных ему добродетелей. Главный герой новой экранизации никакими рыцарскими добродетелями не наделён изначально и вопреки ожиданиям не приобретает их, даже пройдя испытания долгого и многотрудного пути. Сопереживать такому персонажу помогает только снайперски точный выбор актёра: обаяние Дева Пателя, звезды «Миллионера из трущоб» и «Отеля «Мумбаи», настолько естественно, что распространяется даже на этого трусливого героя, которого по его собственной истории влечет чужая, гораздо более мощная воля.

Фото: kinonews.ru

Фильм интересен тем, что в нём есть отсылки к десятку знаменитых кинопроизведений, причём некоторые из них даже не имеют отношения к легенде о короле Артуре: режиссёр процитировал «Андрея Рублева» Тарковского, «Генриха V» Кеннета Браны, «Экскалибур» Джона Бурмена и «Лабиринт фавна» Гильермо дель Торо. В картине можно найти экологические и феминистические идеи, а также ироничное высказывание о том, как сегодня информация преломляется в медиа. А ещё эта история очень красиво снята, в ней минимум компьютерных эффектов и очень красивые переливы цвета в каждой сцене — они посверкивают как калейдоскоп! Однако, как в старинной рукописи с дивными иллюстрациями, за всем этим великолепием спрятано наставление добрым молодцам: в какой бы далёкий путь ни отправила тебя судьба, голову лучше держать при себе!

Смотрим в кинотеатрах: «Арена», «Киномир-Галактика».

«Небесный замок Лапута», аниме, Япония (12+)

Фото: wallpapersden.com

Компания «Пионер» осенью 2018 года объявила, что выпустит в отечественный прокат 17 фильмов студии Ghibli, среди которых как работы мэтров Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты, так и картины их молодых коллег Горо Миядзаки и Хиромасы Ёнебаяси. Восемь из них уже вышли в кино: «Унесённые призраками», «Навсикая из Долины ветров», «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок», «Порко Россо», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки» и «Рыбка Поньо на утёсе». «Небесный замок Лапута» — последний в списке фильм, срежиссированный Миядзаки.

Действие разворачивается в мире, похожем на Европу начала XX века, а сюжет повествует о мальчишке из шахтёрского городка по имени Падзу, на которого в буквальном смысле с неба сваливается девочка Сита. По наследству ей перешла семейная реликвия — кристалл Летающего Камня, с помощью которого можно отыскать затерянный в облаках легендарный летающий замок Лапута, хранящий невообразимые сокровища. Преследуемые воздушными пиратами и правительственными агентами, дети отправляются в полное опасностей путешествие…

Фото: fiamma.kg-portal.ru

«Небесный замок Лапута» — один из первых и самых красивых фильмов мэтра японского кинематографа. Эта история, по словам Миядзаки, выросла из «Путешествия Гулливера». Миядзаки придумал её, прочитав в книге Джонатана Свифта о летающем острове Лапута, жители которого посвятили себя изучению философии. Музыку к фильму написал бессменный композитор Миядзаки — Дзё Хисаиси. В 1983 году он написал музыку к «Навсикая из Долины ветров» и с тех пор работал над всеми картинами режиссёра.

Мультфильм вышел в августе 1986 года и получил премию Anime Grand Prix в номинациях «Аниме года» и «Сэйю года». В России он впервые был показан по телевидению 31 декабря 2008 года. По данным опроса, проведённого Министерством культуры Японии в 2007 году, «Небесный замок Лапута» занял третье место среди аниме всех времён.

Смотрим в кинотеатре: «Киномир-Галактика».

«Последний день Земли», фантастика, Франция (16+)

Фото: startfilm.ru

Пол — астронавт, за его плечами несколько выходов в открытый космос. Сам того не желая, он становится последней надеждой человечества на спасение. В сторону Земли движется гигантская красная звезда, которая скоро истребит всё живое. Прежде учёные выкачивали из неё ресурсы, не задумываясь о последствиях. Лишь такому опытному специалисту, как Пол, по силам предотвратить столкновение — он единственный, кто способен пролететь сквозь защитное магнитное поле, окружающее Красную луну. Но астронавт отказывается брать на себя груз ответственности. Оставив дом, он уезжает в неизвестном направлении, превращаясь в изгоя. Пол начинает гоняться за своими детскими воспоминаниями, считая, что попытка ядерного уничтожения приближающейся опасности не может быть решением. Астронавт хочет отыскать место со своего старого рисунка с изображением крон деревьев, где должны скрываться ответы. Вот только Земля уже давно напоминает истощённые пустыни, и жизнь сохранилась лишь в городах, за большими укреплёнными стенами. Однажды судьба сталкивает беглеца с девушкой-подростком Эльмой. Объединившись, необычная парочка вступает в бой с вооружёнными наёмниками, получившими приказ любой ценой вернуть Пола на военную станцию. Удастся ли Эльме убедить избранного дать людям второй шанс и взяться за рискованную миссию?

Фильм — полнометражный дебют Ромена Киро в жанре научной фантастики. Он не только срежиссировал постановку, но также выступил в качестве продюсера, сценариста и монтажёра. Сюжет основан на короткометражной работе Киро «Последнее путешествие загадочного Пола В. Р.», вышедшей в 2015 году. В качестве источника вдохновения режиссёр отмечает «Бегущего по лезвию». В кинокартине можно встретить и прямые цитаты из кинофраншизы «Безумный Макс», действие которой также разворачиваются в постапокалиптическом будущем. Съёмки проходили в Париже и в марокканских городах Уарзазате и Касабланке, так что нас ждут пейзажи в духе песчаной планеты Татуин из «Звёздных войн».

Хьюго Бекер повторил свою роль Пола В. Р. из короткометражки. На экраны также вернулись Эмили Гавуа-Кан, Жан-Люк Кушар, Брюно Лоше. Второстепенную роль Анри, отца Пола, исполнил легендарный французский актёр Жан Рено («Миссия невыполнима», «Код да Винчи», «Леон»).

Фото: fiamma.kg-portal.ru

Смотрим в кинотеатрах: «Арена», «Киномир-Галактика».

«Щенячий патруль в кино», мультфильм , Канада — США (6+)

Фото: startfilm.ru

В центре сюжета — весёлый и талантливый мальчик по имени Зик Райдер, который возглавляет дружную бригаду поисково-спасательных собак, называющих себя Щенячьим патрулём. Главный герой довольно хорошо разбирается в технике, а благодаря верным друзьям его будни наполнены невероятными приключениями. Вместе с шестью бесстрашными щенками он создал непобедимую команду, которая с удовольствием проводит спасательные операции. У каждой собачки есть определённый набор навыков и свой неповторимый характер, что помогает им решать любые проблемы, с которыми ежедневно приходится сталкиваться. Они могут спасти одинокого котёнка, вляпавшегося в неприятности, или, например, предотвратить несчастный случай, который мог бы произойти с поездом из-за оползня.

Фото: fiamma.kg-portal.ru

А ещё Райдера и его смелых щенков вызывают в Город приключений, чтобы помешать мэру Хамдингеру осуществить его планы, способные довести шумный мегаполис до состояния полнейшего хаоса. Героев и зрителей ждут захватывающие испытания, которые им придётся пройти ради спасения всех жителей города. Ко всему прочему, в этой картине поклонникам проекта предстоит познакомиться с новыми щенками и увидеть неожиданные сюжетные линии. Таким образом, данная история станет одной из самых запоминающихся во вселенной франшизы «Щенячий патруль».

Фото: fiamma.kg-portal.ru

Фильм основан на популярном одноимённом детском мультсериале, созданном Китом Чэпманом. Режиссером картины выступил Кэллан Брункер. Это его третий режиссёрский проект после анимационных фильмов «Побег с планеты Земля» (2013) и «Реальная белка 2» (2017)

Мультфильм — идеальная кинотеатральная премьера для начинающих зрителей. В нашей стране, равно как и во всём мире, трудно найти ребёнка дошкольного или младшего школьного возраста, который бы не знал и не испытывал самых теплых чувств к персонажам этого анимационного фильма. Канадский сериал, вышедший на экраны в 2013 году, быстро завладел вниманием детей по всему миру и заполонил полки в каждом магазине игрушек.

Создатели мультсериала разыграли козырную карту: они взяли две самые популярные среди малышей темы — животных и спецтранспорт — и объединили их, приправив простым для понимания сюжетом и не перегруженной деталями анимацией с преобладанием простых форм и основных цветов. Разработка сериала, очевидно, велась в сотрудничестве с компетентными детскими психологами, ведь главные герои — сами дети, они любят игры, танцы и лакомства, но как только где-то поблизости случается беда, они спешат на помощь, всегда справляются и получают похвалу от взрослых.

Фото: fiamma.kg-portal.ru

Полнометражная история щенков более зрелищная, чем сериал. Персонажи получили детальную проработку, но не в ущерб миловидности. Сценарий фильма динамичен для большого экрана и в то же время предельно прост для понимания детьми. Единственный минус: «Щенячьему патрулю» абсолютно нечего предложить родителям, которые пойдут в кино с детьми, разве что поразмышлять, откуда у щенков средства на такой роскошный суперсовременный штаб! Так что сидите и утешайте себя мыслью, какой вы хороший родитель! Кстати, мультсериал «Щенячий патруль», получивший множество наград от Академии канадского кино и телевидения и Американской телевизионной академии, продлили на восьмой сезон из 26 получасовых серий, а 18 февраля 2021 года было объявлено о девятом сезоне.

Фото: fiamma.kg-portal.ru

Смотрим в кинотеатрах: «Европа-Киномир», «Мир», «Огни», «Арена», «Киномир-Галактика».