Количество школьников в Барнауле увеличилось на 13 тысяч в течение пяти лет

Ежегодный прирост учащихся составляет от 2,5 до 3,5 тысячи детей.

Об этом стало известно на ежегодном педсовете 26 августа 2021 года. С семью тысячами педагогов образовательных организаций Барнаула пообщались в режиме видео-конференц-связи глава города Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артёмов, председатель комитета по образованию Андрей Муль.

Особенными гостями мероприятия стали молодые педагогические работники школ города Барнаула, которые 1 сентября только начнут свой профессиональный путь в сфере образования.

Андрей Муль рассказал об итогах работы системы образования Барнаула в 2020/21 учебном году и перспективах на 2021/22 учебный год. По его словам, за 5 лет в городе более чем на 5 тысяч увеличилось число детей, которые получают дошкольное образование.

«За счёт ввода в эксплуатацию новых садов, построенных в рамках национального проекта «Демография», к концу 2021 года охват детей до трёх лет дошкольным образованием в целом по городу составит 100%», — сообщил председатель городского комитета по образованию.

Он также рассказал, что ребятишек, которые проживают в микрорайонах новостроек, будут продолжать обеспечивать детскими садами.

Андрей Муль отметил, что количество школьников тоже ежегодно увеличивается— от 2,5 до 3,5 тысячи детей. В течение пяти лет общее число школьников пополнилось более чем на 13 тысяч человек.

В 2021 году в учреждениях Барнаула на дополнительно выделенные 164,5 млн рублей совершенствуют инфраструктуру образовательных организаций.

Ряды педагогов каждый год пополняются молодыми специалистами. Так, в 2020 году в образовательные организации города пришло около 200 молодых педагогов, это на 30% больше по сравнению с предыдущим годом.