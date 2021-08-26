Крыша – всему голова: в Барнауле идут работы по программе капитального ремонта многоквартирных домов

В настоящее время в городе подрядные строительные организации ведут работы по капитальному ремонту на 15 объектах: на 10 домах ремонтируют крыши, в четырех – меняют инженерные системы (холодное, горячее водоснабжение или электрика), а также на одном доме ремонтируют фасад. Разрабатывается проектно-сметная документация еще на четыре МКД.

Капитальный ремонт крыши этого дома строители планируют завершить в сентябре.

Фото: Андрей Чурилов

В уютном дворе на ул. Северо-Западной в день нашего приезда было тесно от техники. Строители подъемным краном спускали с перекрытия пятого этажа отслужившие свое элементы разобранной стропильной системы, а наверх прямо с машины подавали пиломатериал. Автомобилисты, которым нужно было проехать по двору, реагировали с пониманием и ждали, пока закончит работать подъемный кран или искали проезды по соседним дворам.

Как рассказал руководивший работами Анатолий Ращевский, главный инженер подрядной организации ИП Ращевский О.А., на этот объект строители зашли 16 июня.

– Раньше здесь была устроена наплавляемая кровля модная в то время в строительстве. Лет 30 назад над ней была смонтирована шатровая крыша, но сделано было все не по нормативам, поэтому пришлось полностью, вплоть до мауэрлата, разобрать стропильную систему. На днях планируется заливка оставшейся части монолитного пояса, продолжение монтажа стропильной системы и непосредственно кровли из оцинкованного профлиста. Это уже легче и нагляднее. Если уже положил лист профиля, то видно, что крыши прибавилось. Примером служит соседний дом на Северо-Западной № 161. Мы ремонт его крыши закончили в этом году, – поясняет специалист.

Стоимость капитального ремонта крыши дома № 163 на ул. Северо-Западной – более 6 млн руб. Собираемость взносов на капремонт собственниками жилья составляет 99,5%.

Главный контролер – собственники жилья

По словам главного инженера, на данный момент никаких претензий по производству работ к строителям нет. Нынешний строительный сезон отметился штормовыми ливнями и грозами, но на этом доме удалось предохранить квартиры верхних этажей от протечек. Ремонт идет, можно сказать, поточным методом: на части дома кровлю демонтируют, а в это время на другом участке монтируют новую. Это одна из мер, чтобы минимизировать попадание воды на перекрытие дома и исключить протекания. Качество работ гарантирует не только слаженная и профессиональная работа строителей-высотников, но и многоступенчатый контроль.

– Контроль осуществляют специалисты регоператора, независимая организация строительного контроля «Алтайские инженерные системы», специалисты который раз в две недели приезжают и проверяют качество нашей работы. Буквально в прошедшую пятницу они работали на объекте. Ну и, как мы с рабочими смеемся, народный контроль. Это жители и специалисты управляющей компании. Понимание со стороны жителей есть. Хотя мы и шумим, и по выходным, бывает, работаем, чтобы наверстать упущенное в ненастные дни время. Нареканий и возмущений от них нет. С управляющей организацией отношения тоже хорошие. Все понимают, что хороший дом начинается с крыши. Если крыша надежная, можно ремонтировать и фасады, и все остальное, – говорит представитель подрядчика.

Фото: Андрей Чурилов

Верность взятым обязательствам

В этом году строительная отрасль столкнулась с трудностями связанными с резким и неожиданным подорожанием стройматериалов, по некоторым позициям на 100 % с начала года. Подрядная организация ИП Ращевский О.А. не исключение. Проблемы удорожания и дефицита строительных материалов коснулись и ее, что несколько отразилось на сроках работ.

– Хорошо, что мы 600 кубометров пиломатериала закупили в начале года. За эти месяцы лес, пиломатериал подорожал вдвое, рассказывает главный инженер предприятия. – Более того, сейчас такие объемы в городе было бы найти просто проблематично. Металл, например, оцинкованный профлист, с 550 руб. за квадратный метр в прошлом году, взлетел до 1100-1200 руб. Сейчас, правда, цена подвинулась до 950 руб. за квадрат. Надеемся, ситуация поправится, а пока тяжело. Но контракты подписаны, и мы должны их исполнять в полном объеме.