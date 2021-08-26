Максимов день: народные приметы на 26 августа

В народном календаре день назван именем Максима Исповедника, известного своей борьбой против ереси.

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Традиции и обычаи дня

Эту дату в народе также прозвали Тихон Страстной. Прозвище Страстной святой Тихон получил из-за того, что в этот день совершаются празднования в честь Страстной иконы Божией Матери. Своё название святой образ получил из-за того, что на нём изображены ангелы с орудиями страстей Господних (копьё, гвозди, крест и губка). Перед иконою молятся, чтобы спастись от стихийных бедствий, пожаров и различных болезней. Особое значение она имеет для людей, страдающих душевными недугами.

Этот день всегда проходил в трудах и заботах. Крестьяне наводили порядок в сараях и погребах. Сени заговаривали от нечистой силы, чтобы к зимним хранилищам осенние гнили не привились. Ещё заговаривали домашние заготовки и зерно, защищая их от завистливого, дурного глаза.

Запреты дня

Запрещено в день Тихона Страстного пожилым людям вспоминать нанесённые им обиды, иначе они до последнего дня жизни будут мучить душу.

Нельзя 26 августа пересаживать фиалки. В новой земле цветы будут негативно влиять на настроение, а также на взаимоотношения в семье — между супругами могут возникнуть ссоры, недопонимания и недоразумения.

Не стоит 26 августа дарить и принимать в подарок белое полотенце. Тот, кто им утрётся, может серьёзно заболеть.

Приметы и поверья

Если над лесом парной туман пошёл, будет много грибов.

Ветры тихо дуют — к тёплой и сухой погоде. Если же бурей проносятся, то весь сентябрь дождливым будет.

Сова всю ночь ухает — к перемене погоды.

Если в лесу много грибов, то и в следующем году будет богатый урожай хлеба.

Если на Тихона погода безветренная, то в следующие несколько дней, наоборот, будет дуть сильный ветер.

Сено сыреет на сеновале — к дождю.

Молодой месяц красного цвета — к сырой погоде.

Месяц на небе рогами вниз расположен — к ненастью.