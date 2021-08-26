«Мы остаёмся без визуальной истории…»: ведущий алтайский кинематографист — о кино, судьбе и истории страны

27 августа в России отмечается День российского кино. Накануне праздника для тех, кто снимает и смотрит фильмы, мы встретились с главным кинематографистом Алтая, многие годы работающим в Барнауле.

Владимир Кузнецов

Фото: Андрей Кравцов

Его имя давно и накрепко связано и с искусством кино, и с культурой Алтая. Наш край занимает заметное место на кинематографической карте России. Один Шукшин чего стоит! О нашем кино, о его месте в судьбе человека и истории страны мы и поговорили с режиссёром-документалистом, директором киностудии «Алтайфильм», руководителем Алтайской организации Союза кинематографистов России Владимиром Кузнецовым.

— Владимир Сергеевич, как вы стали кинематографистом?

— Так получилось, что после школы я работал в совхозе «Урожайный», что в Алтайском районе, это где лебеди зимуют. А потом — осветителем на Семипалатинской студии телевидения. Там была киногруппа, был такой кинооператор по фамилии Бурлак. И мне приходилось выезжать с ним на съёмки. Тогда ведь все студии телевидения снимали кинохронику на 16-миллиметровую плёнку. Потом я сам стал телеоператором, а вскоре меня призвали в армию. Ну а в армии, как водится: умеешь на трубе играть — иди в оркестр, умеешь рисовать — в художники. «Кузнецов, ты на гражданке телеоператором был. А фотографировать умеешь?» — «Так точно!»

Так я стал гарнизонным фотографом, военным фоторепортёром. Проходит полгода. Вызывает меня начальник политотдела подполковник Василенко: «Так ты телеоператором на гражданке работал? Иди на склад, получай кинокамеры. Завтра будешь кино снимать!» А там новая, в масле, профессиональная кинокамера «Конвас». Всю ночь сидел, разбирался. А на следующий день надо было снимать принятие присяги. В первый раз из пяти кассет три у меня «засалатились». Но потихоньку освоил, стал снимать кино. Вскоре мой документальный фильм даже занял призовое место на общесоюзном фестивале-конкурсе армейского документального кино. Получил в качестве фестивального приза отпуск на родину.

Так что, все вроде бы случайно, и не совсем. С детства у меня была мечта снимать кино. Ещё пацаном я видел, как снимал Шукшин свои «Печки-лавочки». Съёмки проходили в селе Шульгин Лог, это недалеко от нас, от совхоза «Урожайный», где мы жили. Ездили за 15 километров, чтобы издалека посмотреть, как идут съёмки. Там я и познакомился с оператором Анатолием Дмитриевичем Заболоцким, с которым дружим до сих пор. Потом был Кемеровский институт культуры, а затем — ВГИК.

— Почему выбрали документальное кино?

— Как и большинство, я хотел поступать на игровое кино. Туда надо было пройти творческий конкурс. Когда в приёмной комиссии прочитали мое сочинение, посоветовали учиться на документалиста. Слишком чётко, предельно реалистично я о чём-то там писал. Вот так я и выбрал документальное кино, о чём никогда не жалел. За пять лет учёбы я для себя наметил некий творческий план, и вот, надо сказать, этот план в жизнь воплотил. Всё, о чем мечтал тогда снять кино, снял.

— С кем вы учились во ВГИКе?

— Со многими. Например, с нынешним митрополитом Тихоном (Шевкунов), духовником нашего президента Владимира Путина и автором книги «Несвятые святые». Для меня он так и остался Жорой, жили в соседних комнатах в общежитии, бывало, бегал за пивом. Много училось детей известных кинематографистов и писателей. Сокуров завершал обучение. Мы все друг друга так или иначе знали — институт небольшой, всего-то учится около 200 человек. И сегодня со многими вгиковцами отношения поддерживаю.

— Кто для вас непререкаемый авторитет, образец в этом жанре?

— Новосибирский режиссёр-документалист Юрий Шиллер, лауреат Государственной премии. Как он снимал, мне, пожалуй, не снять никогда. Его фильмы я считаю вершиной мастерства в нашем жанре.

— Вы — автор около 50 фильмов. Какой из них самый успешный, какой самый любимый, какой—– самый главный, самый для вас значимый?

— Самый успешный — фильм «Плотина», снятый в 1986 году. С ним я, надо сказать, претерпел немало мытарств. Он был со скандалом снят с Лейпцигского кинофестиваля по личному распоряжению тогдашнего коммунистического лидера ГДР Эриха Хонеккера. А фильм был посвящён экологическим проблемам, какой вред природе наносят гидроэлектростанции. Очень животрепещущая тогда тема — общественные протесты против строительства крупных ГЭС, поворот северных рек на юг. Кстати, у нас на Алтае тогда протестовали против возведения в Горном Алтае Катунской ГЭС. После «Плотины» у меня были большие неприятности. Я уже сухари начал сушить (смеётся). Ко мне ходил кэгэбэшник: ты ставишь под сомнение великие стройки социализма, ты только начинаешь снимать, не порти себе жизнь, напиши, кто тебя этому научил и т. д.

Помогло вмешательство известных российских писателей — Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Владимира Крупина, Романа Солнцева, которые написали письмо Горбачёву. Вступился и прогрессивный тогда журнал «Коммунист», который редактировал публицист Отто Лацис. Там была опубликована статья в защиту моего фильма. Вот тогда от меня и отстали. А фильм пошел по экранам мира, завоевал немало призов.

Самый любимый, самый душевный и философский — «Промысел» по сценарию Виктора Астафьева. О жизни таежного охотника-промысловика, его мыслях, мечтах, снах, об одиночестве, о взаимоотношениях человека и природы.

А самые значимые работы, которые существенным образом повлияли на мою жизнь, — «Предчувствие» и «Та небесная Россия», снятый в августе 1991 года, во время путча. Мы оказались чуть ли не единственной группой кинохроники, работавшей в те дни в эпицентре событий с профессиональной кинокамерой, снимавшей хронику событий на киноплёнку. Все остальные документалисты остались без камер (вся техника была заблокирована на студиях), а мы приехали рано утром 19 августа в Москву во всеоружии снимать первый конгресс соотечественников. И вот, что называется, с корабля — на бал… Уникальные кадры получились — танки в Москве, сносы памятников и т. д. Потом Никита Михалков взял нашу хронику для своего фильма «Анна: от 6 до 18».

— Почему сегодня документальное кино где-то на задворках, существует на вторых ролях, о нём знают лишь узкие специалисты? И при этом современный художественный кинематограф тяготеет к документалистике, использует её приёмы?

— Да, действительно, интересные вещи происходят на стыке игрового и документального кино. Документальное кино сегодня, и вправду, в загоне. В свое время его поддержка, финансирование, продвижение у нас в стране объяснялись просто — идеологией, политическими причинами, формированием общественного сознания. Но ведь нельзя забывать, что те же многочисленные советские киножурналы создавали картину истории, визуальный образ эпохи, своеобразный киноархив. Сегодня работники всероссийского архива кинофотодокументов бьют в колокола: почти нет никаких свидетельств нашего времени, нашей современности, которые бы остались как исторические источники, как документальные свидетельства. Видеоматериалы, которые сегодня снимаются (и много!), увы, не сохраняются. Никакой кинолетописи сегодняшних событий, как важных, так и повседневных, не создаётся. Парадокс, но проще найти какие-то кадры, съёмки 40-50-х годов, а события 10-летней давности не сохранились… Это ужасно, это позор!

Много разговоров о возрождении кинодокументалистики, воссоздании кинолетописи шло и в Министерстве культуры, и в Союзе кинематографистов. Планировалось выделять на это деньги. Но пока проблема остается…

— Есть ли в Алтайском крае кинематограф? Кто и что снимает?

— В краевой организации Союза кинематографистов сегодня пять человек: два режиссёра, два киноведа и один кинооператор. Команда хорошая, все — соратники, без которых никакой работы и не мыслю. У нас много талантливых людей, творческой молодёжи. Мы проводим курсы, учим молодых азам профессии. В результате несколько человек поступили во ВГИК. С некоторыми уже поработал на своих проектах (кинооператор Денис Фишер). В этом году дали рекомендацию для поступления потрясающе талантливому Мише Анисифорову. Беда в том, что после окончания вуза они, к сожалению, не вернутся на Алтай.

— Чем сегодня занимаетесь, над чем работаете?

— Сняли фильм «Побратимы» о боевом товарище Виктора Астафьева, который жил у нас, на Алтае, — Петре Герасимовиче Николаенко. Огромного роста, под два метра, кулак — как три моих! Одно слово — настоящий сибирский богатырь. На фронте он спас жизнь Астафьеву, вытащив его, раненого, с поля боя. Потрясающий человек! Фильм «Побратимы» уже получил несколько призов. Поеду с ним на международный фестиваль литературы и кино в Гатчину.

Сейчас снимаем фильм с условным названием «Русские немцы». В будущем году исполняется 260 лет с момента подписания Екатериной II указа о переселении немцев в Россию. У нас на Алтае проживает немало немцев, Алтайский край — один из немногих регионов России, где есть Немецкий национальный район. Среди русских немцев немало талантливых людей, а некоторые по духу больше русские, чем сами русские.

Если о планах, то хочу сделать фильм к 90-летию нашего земляка Роберта Рождественского. Надо сказать, в крае много замечательных людей, и о многих хочется сделать фильмы.

Ну и общественная работа есть, есть обязанности в нашем творческом союзе. У нас существует Ассоциация документального кино при Союзе кинематографистов, я член её правления. А сегодня ещё вхожу и в состав экспертной комиссии Министерства культуры России по отбору проектов, претендующих на финансирование из бюджета. Это большая ответственность, работа, отнимающая много времени — ведь приходится отсматривать много материалов.

— В крае есть киностудия «Алтайфильм», которую вы возглавляете. Может ли случиться «алтайское киночудо», как в Якутии или Перми, где снимают оригинальные художественные игровые фильмы, полный метр, где появилась своя самобытная кинематографическая школа?

— К сожалению, в ближайшее время вряд ли. Разве что у нас найдут алмазы, как в Якутии. Кино, тем более игровое, — дело очень затратное, капиталоёмкое. Насколько я знаю, в Якутии, Татарстане или в Башкирии, где тоже снимают хорошие фильмы, на это направляются большие деньги. Те, кто хочет заниматься игровым кино, как правило, уезжают в Москву.

— Ваш любимый фильм и что бы порекомендовали посмотреть?

— Их много. Один из самых любимых — «Андрей Рублёв» Тарковского. Я впервые увидел его в армии. Тогда думал, что уже что-то умею в кино. Посмотрел… и понял: ничего-то я в кино не понимаю! Этот фильм определил мою дальнейшую жизнь. Люблю фильмы Германа-старшего, они, на мой взгляд, очень близки документальному кино. Его художественный язык, его стилистику ни с чем и ни с кем не спутаешь. Понятно, люблю Шукшина, его «Печки-лавочки». Мало того, что я был свидетелем съёмок, так в армии уже посмотрел снятый фильм и увидел родные места. Впечатления и эмоции трудно описать!

Если говорить о современном российском кино… Фильм «Калашников» — не самый худший. Но вот популярные нынче спортивные фильмы не произвели большого впечатления. Они поверхностные, прямолинейные и схематичные, заранее известно, как будет развиваться сюжет и чем всё закончится.

Что порекомендую? Смотрите классику мирового кино, фильмы Феллини, Антониони, Бертолуччи, Куросавы, Тарковского, Бондарчука, Шукшина… Вот недавно пересмотрел замечательный фильм Губенко «Подранки» — потрясающее кино! И ещё. Уверен, что очень важно смотреть фильмы не на экране телевизора или монитора, а в кинотеатре, в кинозале. Там совсем другая атмосфера, иные ощущения и энергетика, а эмоции буквально витают в воздухе…