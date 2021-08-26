Набирают обороты: в Алтайском крае розница и общепит продолжают расти

Алтайкрайстат опубликовал данные о состоянии розничной торговли и общепита в регионе по итогам января – июля 2021 года.

Фото: akstat.gks.ru

Напомним, в прошлом году, в разгар ограничений, связанных с ковидом, розница в Алтайском крае, по сравнению с другими регионами Сибири, показала незначительное снижение (чуть меньше 1 процента). Значительные потери понесла сфера общественного питания (столовые, кафе, рестораны), которой запреты и ограничения коснулись куда в большей степени.

Однако нынче именно общепит восстанавливается быстрее, демонстрируя рост в 3 с лишним процента за 7 месяцев нынешнего года. На 2,5 процента вырос оборот розничной торговли. Причём в качестве положительной тенденции эксперты отмечают увеличение объёмов продажи непродовольственных товаров, которые снова (как в доковидные времена) потребители покупают больше и чаще, нежели продукты питания.

Примечательно, что две трети оборота в рознице приходится на крупные и средние предприятия торговли (как правило, сетевые супермаркеты) и лишь одна треть — на малый и средний бизнес. По-прежнему ничтожно мала доля рыночной и базарной торговли, которая занимает чуть более 1,5 процента розничного товарооборота.

А вот в обороте общественного питания всё наоборот: 2/3 занимают субъекты малого предпринимательства, а на крупные и средние организации (сетевой фастфуд, сетевые кафе и рестораны) приходится менее трети совокупного объёма рынка.