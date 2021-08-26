Общественницы Барнаула организовали праздник для школьников

Уже 12 лет подряд представительницы женской общественности краевой столицы в последние дни августа организуют большой детский праздник в рамках акции «Соберём ребёнка в школу». Его главная цель — создать хорошее настроение перед началом нового учебного года. Традиционно мероприятие прошло в стенах музея «Город».

Фото: Андрей Чурилов

Совет женщин при главе города Барнаула проводит собственную акцию в рамках Общероссийской акции «Соберём детей в школу». Традиционно общественницы помогают особо нуждающимся и многодетным семьям с детьми школьного возраста, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В этом году, как уже писала «Вечёрка», формат акции изменился в связи с появлением новых разовых социальных выплат, но праздник традиционно состоялся. В музее «Город» ребят ждала весёлая праздничная программа с ростовыми куклами — героями всеми любимых мультфильмов, музыкальными подарками от вокального ансамбля «Бригантина», интерактивными играми и призами.

— Самое неожиданное, что мы им подарим, — это экскурсия в музей шоколада. Там подготовлены интересные скульптуры из настоящего шоколада и бурлящий шоколадный фонтан, — рассказывает председатель Совета женщин Валентина Косинова. — В этом году на праздник мы пригласили семьи, которые в силу тех или иных обстоятельств оказались в непростой ситуации и нуждаются в поддержке. Не все они являются многодетными.

25 школьников, по пять от каждого района Барнаула, получили ранцы с канцелярскими принадлежностями и сладкие подарки от городского Совета женщин.

Гостей праздника — детей, родителей, бабушек и дедушек, которые сопровождали школьников, — поздравил председатель городского комитета общественных связей и безопасности Геннадий Королёв. Он подчеркнул, что в администрации Барнаула отлично понимают необходимость создания всех условий для получения качественных знаний нашим подрастающим поколением. Для этого строят новые школы, модернизируют уже действующие.

— Я не сомневаюсь, что среди вас, сидящих в зале прелестных девчонок и смешливых мальчишек, есть будущие первоклассные инженеры, космонавты, знаменитые деятели искусств, — сказал Геннадий Королёв. — Уверен, из каждого из вас вырастет достойный гражданин и замечательный человек.

Пока детям говорят напутственные слова, они тщательно изучают содержимое новеньких ранцев. Им больше всего нравится пакет с конфетами, родителям — все остальное.

— Моя Настя идёт в четвёртый класс, — рассказывает жительница Ленинского района Наталья. — Она уже настроилась на учебный год. Я ещё нет. Надо кое-что докупить по мелочи. Хорошо, ранец и канцелярию сегодня подарили, это очень кстати: цены сейчас сильно подросли! А мне нужно двух дочек собрать, чтобы не хуже других были. Спасибо Совету женщин за помощь!