Пенсионеры получат дополнительные выплаты

В Алтайском крае в сентябре разовую выплату в размере 10 000 рублей получат более 730 тысяч пенсионеров: работающие и неработающие, военные и пенсионеры по линиям других ведомств. При этом им не нужно будет собирать дополнительные документы.

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Всего на выплаты выделяют 500 миллиардов рублей. Деньги в госказне появились благодаря выходу отечественной экономики из пандемийного кризиса, об этом на съезде «Единой России» сообщил Президент Владимир Путин.

После этого глава государства высказался о проблеме защиты единовременных выплат, переведённых в рамках социальной помощи, от списания их судебными приставами. Имеются в виду случаи, когда гражданин оказывается в трудной жизненной ситуации и не может, например, оплатить кредит или погасить ипотеку.

«Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Причём сделать это нужно задним числом. То есть средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги», — дополнил Владимир Путин.

Президент также дал старт новой программе переселения из аварийного жилья — предложил расселить людей из жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. В Алтайском крае на сегодняшний день расселили уже почти 50 тысяч квадратных метров. По подсчётам специалистов регионального Минстроя, в новую программу могут войти еще 240 домов площадью свыше 90 тысяч квадратных метров.

Наряду с этим Владимир Путин поручил выделить стране 340 миллиардов рублей на обновление авиапарка. В Алтайском крае многие населённые пункты расположены далеко от медицинских центров. По данным регионального Минздрава, на середину августа 2021 года санитарная авиация совершила 105 вылетов и спасла 175 жизней. Это больше, чем за весь прошлый год, сообщает официальный сайт региона.