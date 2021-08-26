По «Зелёному коридору»: на Алтае таможня и предприниматели договорились сотрудничать

Накануне начальник Алтайской таможни Сергей Беседин и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов заключили соглашение о сотрудничестве.

Фото: ombudsmanbiz22.ru

Они договорились взаимодействовать по вопросам защиты прав и законных интересов бизнеса в сфере таможенного регулирования, а также профилактики правонарушений.

«Незнание норм закона нередко создаёт препятствия бизнесу. Сотрудничество с таможней позволит нам своевременно информировать участников ВЭД об изменениях в таможенном законодательстве», — отметил Андрей Осипов.

Помимо прочего на встрече шла речь о применении новейших таможенных технологий, позволяющих снизить административную нагрузку на участников внешнеэкономической деятельности. В их числе проект «Зелёный коридор», участники которого могут вести торговлю по упрощённому алгоритму с рядом иностранных государств.

Уже восемь алтайских компаний подали заявки на участие в проекте «Зелёный коридор» по торговле с Китаем, Индией, Таджикистаном и Узбекистаном. Одна из них уже одобрена, остальные находятся на рассмотрении в Федеральной таможенной службе.