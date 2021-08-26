Почти 50 возгораний потушили алтайские пожарные за сутки

В том числе 19 случаев — горение сухой растительности.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что с приходом жаркой погоды в пожарных сводках всё больше сообщений о возгораниях сухой травы. За минувшие сутки в регионе произошло 48 пожаров.

Практически всегда причина подобных возгораний — неосторожное обращение с огнём либо умышленный поджог. Наиболее крупные возгорания произошли в Михайловском (2 пожара) и Целинном районах, их площадь составила от 800 и более квадратных метров. Благодаря усилиям федеральных, краевых, добровольных пожарных подразделений, работе старост случаев перехода огня на жилые дома не допущено, пострадавших нет. Силы добровольной пожарной охраны, которые нередко к месту пожара прибывают первыми, к тушению привлекались семь раз. Благодаря добровольцам была оперативно потушена трава в Калманском, Топчихинском и Бурлинском районах.

Особенно быстро травяные палы распространяются в ветреные дни. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. При ветре 25 м/с огонь распространяется со скоростью 8 м/с. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни. Травяные палы во многих случаях становятся причиной лесных пожаров и пожаров на сельхозугодьях.

Почему происходит так много пожаров?

В основном по вине людей. Например, вместо того чтобы траву выкосить, у нас её поджигают. А потом спасателям приходится отбивать дома от огня. Нередки случаи, когда возгорания происходят по вине курящих автолюбителей, которые, не затушив сигарету, просто выкидывают её за окно.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю в очередной раз напоминает о необходимости строгого соблюдения элементарных правил пожарной безопасности в летний пожароопасный период!

Не оставляйте непотушенные костры, спички, окурки;

не выжигайте сухую траву, не оставляйте огонь без присмотра;

очистите от сухой травы и мусора приусадебные и дачные участки, сухую траву, листья и мусор упакуйте в мешки и сложите в специально отведённых местах для дальнейшей утилизации.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь). Если пожар достаточно сильный и вы не можете потушить его своими силами, как можно быстрее сообщите об этом по телефону службы спасения — с мобильного 101 или 112.