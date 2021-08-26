«Скажите «сыр»: российские эксперты предупреждают алтайских сыроделов

26 августа в Барнауле открылась Межрегиональная конференция «Молочная индустрия: возможности, риски и потенциал».

Традиционный ежегодный форум российских молочников организует и проводит правительство Алтайского края — региона, славящегося своим высококачественным молоком и сырами. Край также является одним из лидеров России по объёмам производства молока, молочных продуктов и полутвёрдых сыров.

Между тем приехавшие из Москвы эксперты в один голос говорили как о положительных трендах, так и о тревожных тенденциях, складывающихся на молочном рынке страны, которые так или иначе, прямо или косвенно сказываются и на алтайских производителях.

Артём Белов

Фото: Андрей Кравцов

«Россия уступает по объёмам потребления молока и молочных продуктов на душу населения не только европейским странам, но и странам ближнего зарубежья. И если в прошлом году из-за пандемии и локдауна отмечался некоторый рост потребления и производства, но теперь фиксируется снижение», — сообщил генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артём Белов, заметив, что на потребительский рынок существенно влияет снижающийся платёжеспособный спрос населения.

Эксперт сообщил, что, по данным статистики, наиболее заметно снижение производства молока в тех регионах России, где оно производится в больших объёмах и высокого качества. Существенное снижение, по его словам, отмечается и в Алтайском крае.

Между тем Белов в качестве положительного фактора выделил постепенный, но неуклонный рост экспорта молочной продукции из России и постепенное импортозамещение зарубежной молочной продукции на внутрироссийском рынке отечественными аналогами.

Людмила Маницкая

Фото: Андрей Кравцов

По мнению директора Молочного союза России Людмилы Маницкой, состояние молочной отрасли сегодня во многом определяется государственной политикой, в частности, социальным развитием села. «Нет коровы — нет села», — подытожила яркой формулой своё выступление Маницкая, подчеркнув, что её, как эксперта, тревожит тенденция сокращения поголовья молочного скота, даже при росте его продуктивности.

Генеральный директор ООО «Центр изучения молочного рынка» Михаил Мищенко считает, что некоторый рост потребления молока и молочных продуктов в прошлом, пандемийном году носит временный характер и объясняется закрытием границ для выездного туризма. «Молочники в один голос связывают рост потребления с этими двумя факторами — пандемией и резким увеличением масштабов внутреннего туризма», — заметил Мищенко, подчеркнув, что уже в этом году прошлогодняя благоприятная ситуация на рынке меняется в худшую сторону.

Михаил Мищенко

Фото: Андрей Кравцов

Он также предупредил алтайских сыроделов о грядущих проблемах, которые их ожидают, по его прогнозам, уже в ближайшем будущем.

«В тех регионах, которые традиционно являются основными рынками сбыта алтайских сыров, растёт свое сыродельное производства. И скоро может случиться, что алтайские сыры окажутся там не востребованы. Внутреннее потребление тоже под большим вопросом — население края сокращается, а доходы его не растут ощутимым образом. Да и ёмкость внутрикраевого рынка ограничена. Единственный выход — наращивать экспорт за пределы России», — констатировал Мищенко.

Денис Зюзин

Фото: Андрей Кравцов

Более оптимистично был настроен руководитель компании «Киприно» и Союза сыроделов Алтайского края Денис Зюзин. Он уверен, что все проблемы разрешимы при условиях продуманной государственной поддержки и социального развития села. По мнению Дениса Зюзина, Алтаю нужен крупный проект по строительству в каждом райцентре маслосырзавода, а также финансовая помощь животноводству и экспортный протекционизм отрасли, наподобие тех мер, которые федеральное правительство оказало отрасли растениеводства и зерновому экспорту и которые принесли ощутимые результаты.

В формате онлайн к участию в конференции подключился руководитель Союза молочной промышленности Германии Экхардт Хойзер, который выразил надежду на скорейшее завершение санкционной войны между Россией и Евросоюзом и прекращение политической конфронтации, сдерживающей развитие экономических связей между молочниками Германии и России.