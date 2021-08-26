Торжественные линейки организуют для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов в Алтайском крае

Об этом врио министра образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина сообщила 25 августа 2021 года на заседании правительства региона.

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По её словам, в 2021 году в алтайские школы пойдут 280 тысяч детей. 85% из них будут учиться в первую смену. Она также отметила, что все школы, детсады, учреждения дополнительного, профессионального образования, краевые центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, готовы начать работу с 1 сентября.

Светлана Говорухина сказала, что с учётом эпидобстановки торжественные линейки организуют только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов.

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