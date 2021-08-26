В Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов

С 1 сентября 2021 года для удобства пассажиров изменится расписание пригородного поезда № 6118 Локоть — Алейская.

Фото: Михаил Полубедов

На участке Локоть — Рубцовск поезд будет следовать без изменений, отправление со станции Локоть в 6:18. Отправление со станции Рубцовск в 7:24 (на 10 минут раньше). Прибытие на станцию Алейская в 10:16 (на 10 минут раньше). Поезд будет курсировать ежедневно.

АО «Алтай-Пригород» просит пассажиров заранее планировать поездки. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте компании, по телефону (3852) 29-21-68 и в пригородных кассах АО «Алтай-Пригород».