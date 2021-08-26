В барнаульском посёлке открыли современную спортплощадку

Её построили в рамках проекта поддержки местных инициатив за 1,4 миллиона рублей. Деньги выделили из краевого и городского бюджетов, а вложения в проект со стороны жителей поселка Черницк составили 7% от общей суммы.

Фото: Администрация Барнаула

Размер современной спортивной площадки — 540 квадратных метров, игровое поле имеет резино-полимерное покрытие и обнесено ограждением, на нём установлено спортивное оборудование для игры в волейбол, баскетбол и ворота для мини-футбола.

Фото: администрация Барнаула

Также планируется заасфальтировать площадку перед входом в школу № 95. Помимо этого в поселке сделают линию уличного освещения по маршруту общественного транспорта до школы по улицам Пионерской, Школьной, Новостройка.

«Радует, что сегодня жители проявляют активность в вопросе обустройства своей территории, готовы взаимодействовать и решать вопросы по ходу строительства. Совместно с органами местного самоуправления держим на контроле реализацию проектов местных инициатив. Данная площадка является заслугой каждого жителя, ведь она построена по проекту поддержки местных инициатив, а значит, общими силами вы сделали возможным её появление», — сказал председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутат Альберт Лунёв.

В пресс-службе мэрии отметили, что в Центральном районе Барнаула за последние 4 года обустроили 14 школьных спортивных площадок.