В биатлон бы я пошёл, пусть меня научат: в Тальменке прошла открытая тренировка для детей

25 августа в районном центре Тальменка на стадионе «Юность» состоялась открытая тренировка для детей и подростков в рамках реализации гранта президента РФ проекта «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ».

Фото: Барнаульская федерация биатлона

Организаторами мероприятия выступили АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» под председательством Сергея Локтева и ООО «Газпром газораспределение Барнаул».

Спортивное мероприятие подготовлено для детей и подростков, желающих познакомиться с биатлоном и попробовать современное стрелковое оборудование, используемое в этом виде спорта.

В открытой тренировке приняли участие дети из военно-спортивного клуба «Десантник». 30 ребят разного возраста попробовали себя в роли настоящих биатлонистов. Инструкторами выступили воспитанники Барнаульской федерации биатлона. Сначала в обязательном порядке они провели ознакомительные занятия по стрельбе и рассказали о технике безопасности при обращении с пневматическим оружием. После этого каждый из присутствующих детей получил возможность пострелять из современных пневматических винтовок «Пионер 345К».

Фото: Барнаульская федерация биатлона

К слову, тренировка проходила с использованием современного новейшего стрелкового оборудования последнего поколения, приобретённого на средства гранта президента РФ.

Занятия проводятся для всех желающих детей и подростков и совершенно бесплатно.

Информационную поддержку оказал ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».