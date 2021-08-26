Вопросы общественной безопасности рассмотрели на заседании в администрации Барнаула

Заседание Совета общественной безопасности и антитеррористической комиссии Барнаула провёл первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков. Он отметил важность и своевременность рассматриваемых вопросов. В заседании также приняла участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

Фото: Татьяна Рожкова

Под контролем

В преддверии нового учебного года актуальным становится вопрос обеспечения безопасности в учреждениях образования краевого центра. Председатель комитета по образованию города Барнаула Андрей Муль отметил, что все муниципальные образовательные организации оборудованы арочными или ручными металлодетекторами, оснащены тревожными кнопками с поступлением сигнала на пульт сотрудников Росгвардии. Охрана зданий и территорий осуществляется силами ЧОП и штатными сотрудниками организаций.

— Для предупреждения правонарушений, поддержания внутреннего и внешнего порядка в образовательных учреждениях по муниципальной программе развития образования и молодёжной политики ежегодно выделяются средства на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости, — подчеркнул Андрей Муль. — В мае этого года, после трагических событий, произошедших в Казани, были проведены внеплановые проверки всех муниципальных учреждений образования по вопросам соблюдения пропускного режима, а также законодательства об антитеррористической защищённости, противодействии экстремистской деятельности.

О состоянии антитеррористической защищённости объектов, в которых планируется проведение единого дня голосования, доложил председатель избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула Виталий Замаруев.

256 участковых избирательных комиссий и помещений для голосования будут расположены в 134 зданиях, оборудованных стационарными рамками-металлодетекторами. В шести территориальных избиркомах и на 251 избирательном участке будет организовано видеонаблюдение всего процесса голосования.

На всех 111 избирательных участках, где для подсчёта голосов будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010), а также в районных администрациях, в которых размещены автоматизированные системы «Выборы», предусмотрено резервное энергоснабжение.

В дни голосования, 17, 18, 19 сентября, Управление МВД России по г. Барнаулу обеспечит охрану помещений избирательных комиссий, размещение комплексов ГАС «Выборы». К охране общественного порядка и общественной безопасности на улицах и в местах, приближенных к избирательным участкам, будет привлечено ежедневно более 1100 сотрудников полиции.

Андрей Муль: «В текущем году на установку, замену, ремонт, обслуживание систем видеонаблюдения направлено 6 млн рублей, на установку и обслуживание автоматической пожарной и кнопки тревожной сигнализации — 29 млн рублей, на охрану объектов — 12,8 млн рублей».

Осторожно — мошенники!

За семь месяцев этого года в Барнауле при помощи IT-технологий совершено 2556 преступлений, сообщил начальник Управления Министерства внутренних дел РФ по городу Барнаулу Александр Майдоров, особо подчеркнув, что на этот вид деяний в структуре преступлений против собственности приходится 48,8%. Преступники наиболее часто используют схемы типа «сотрудник банка», «ваша карта заблокирована», «покупка, заказ товара». Основная масса мошенничеств совершается с использованием социальных сетей, интернет-мессенджеров, SIP-телефонии, абонентских номеров.

— Памятки «Осторожно — мошенники!» распространяются среди населения во время профилактических обходов, на личных приёмах, в магазинах, — подчеркнул Александр Майдоров. — Их раздали почтальонам для вручения пенсионерам, направили в виде информационных писем в банки и филиалы для размещения в операционных залах. Они распространены в учреждениях образования, соцобслуживания, общественном транспорте. Тематические видеоролики размещаются в торговых сетях, в группах жильцов многоквартирных домов, родителей учащихся образовательных учреждений. По итогам тех же семи месяцев текущего года раскрыто 391 преступление, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

По итогам рассмотрения и обсуждения вопросов участники заседания приняли решения, направленные на усиление мер по обеспечению антитеррористической защищённости граждан и объектов общественного порядка и общественной безопасности, активизацию работы по профилактике и предупреждению преступных посягательств на имущество граждан.