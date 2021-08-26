За горячим питанием в барнаульских школах усилят родительский контроль

Бесплатным горячим питанием в Барнауле за 370 млн рублей будут кормить с 1 сентября 2021 года более 37,5 тысячи учащихся первых-четвёртых классов в 84 образовательных организациях.

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По словам главного специалиста отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию Барнаула Натальи Базиной, родители школьников продолжат контролировать качество и организацию горячего питания. Для этого на официальных сайтах школ уже создали раздел Food, где каждый день будут размещать меню для учащихся начальных классов.

Школам дали рекомендации по проработке нормативно-правовой базы, которая будет регламентировать организацию родительского контроля. Документ будет включать в себя утверждённый состав комиссии и периодичность осуществления контроля. На сегодняшний день в школах уже проработали возможность электронной записи родителей (законных представителей) для участия в контроле. Кроме этого, итоги родительского (общественного) контроля будут размещаться в интернете на официальных сайтах общеобразовательных организаций.

В пресс-службе мэрии напомнили, что контроль за организацией питания осуществляют Роспотребнадзор, комитет по образованию Барнаула, родители детей, посещающих школы. Чтобы горожане могли систематически контролировать качество питания своих детей, во всех школах созданы комиссии, в состав которых входят родители.

Родители могут оценить качество и количество порций блюд, которые подаются детям, сравнить примерное меню с фактически выдаваемыми блюдами, купить и попробовать любые блюда в столовой, пообщаться с детьми и получить их отзывы, измерить температуру блюд. Поучаствовать в контроле могут не только члены комиссии, но и все родители обучающихся, для этого необходимо обратиться в администрацию школы.