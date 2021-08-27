Алексей Федорченко мечтает показать на Алтае свой новый фильм, снятый во время «Шукшинских дней»

В 2019 году в качестве гостя фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» наш край посетил известный кинорежиссер Алексей Федорченко. Вместе с нашим земляком, оператором Алишером Хамидходжаевым он представлял на кинофестивале фильм «Война Анны». Тогда многие заметили, что они не выпускали из рук кинокамеры, явно собирая про Алтай некий видеоматериал. Недавно Алексей Федорченко объявил о завершении монтажа фильма «Монета страны Малави», снятый на основе алтайской шукшиниады. Что в него войдет и почему кинолента носит столь странное название?

Алексей Федорченко на красной дорожке XXI Шукшинского кинофестиваля (2019 год).

Фото: Андрей Чурилов

Искренний посыл

Алексей Федорченко на Алтае впервые побывал в 2015 году, в рамках Шукшинского кинофестиваля он представлял здесь свой фильм «Ангелы революции».

– Тогда же я и задумал снять фильм про Алтай, вернее, про то, как здесь чествуют Шукшина и как его имя воспринимают земляки-потомки, – рассказал режиссер. – Признаться, поначалу я был в смятении – многое из увиденного мне показалось напускным, неискренним. Из подобных курьезных эпизодов я и хотел было формировать свой будущий фильм, но на какое-то время отложил эту затею. До тех пор, пока не побывал здесь второй раз на праздновании 90-летия Василия Макаровича. И, знаете, на происходящее я взглянул совсем другими глазами. Я уловил совсем другой настрой людей, посыл не ложный, а очень искренний, настоящий. Тогда же я задался вопросом – а что в этом празднике осталось от самого Шукшина, не бронзового памятника, а уникальной личности. И понял – остались люди, которых я снимал мимоходом, не специально, и все они мне были интересны. Каждый из них был словно персонаж из шукшинских рассказов. Об этом я и решил сделать свое кино.

Свой новый фильм Алексей Федорченко определил как комедию-реквием, в которой рассказывается с любовью о прошлом, когда одновременно и грустно, и смешно. Как пояснил Алексей Станиславович, ему интересно существовать в этом жанре. В этом же духе он снял свой документальный фильм «Кино эпохи перемен» про судьбу Свердловской киностудии в эпоху 1990-х, подобные интонации использует он и в игровом кино.

Африканский след

Название будущего фильма «Монета страны Малави» отсылает к известному факту, когда в 2009 году по заказу Алтайского отделения Сбербанка России на монетном дворе Германии небольшим тиражом была изготовлена монета в честь 80-летия Василия Шукшина. Почему-то этот дензнак, на аверсе которого отчеканена веточка калины с изображением памятника Шукшину работы Вячеслава Клыкова, был эмитирован только лишь в африканском государстве Малави. Именно там были выпущены золотые и серебряные 30-граммовые монеты достоинством в 50 квач – денежных единиц африканской республики.

– Этот факт мне показался интересным, и я тоже включил его в фильм, – поделился Алексей Федорченко. – И мне кажется, благодаря этому факту у ленты получилось хорошее название.

Оператором фильма стал Алишер Хамидходжаев, для которого Алтай с недавних пор – место жительства. Во многом благодаря ему Алексею Федорченко удалось изменить мнение о таком явлении, как Шукшинские дни.

– Кино во многом делается глазами оператора, и в этом смысле именно Алишер стал художником, рисующим кадр, – поделился Алексей Станиславович. – С этим человеком я делаю не первую картину (Совместная работа режиссера и оператора – фильм «Война Анны» признан победителем фестивалей «Золотой орел», «Белый слон», «Ника». – Прим. авт.), поэтому скажу: работать с таким замечательным профессионалом и человеком – одно удовольствие. Он понимает меня без слов и всегда снимает так, как я это себе представляю. А это очень редкое свойство.

Фильм уже смонтирован, ведется работа над звуком и светом. И если завершить кино до перенесенного на осень XXIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля не удастся, то Алексей Федорченко привезет его в следующем году.

Фестивальная история

– Есть у меня еще один фильм, с которым я бы мог поучаствовать в Шукшинском кинофестивале, – прокомментировал он. – Это полнометражное игровое кино «Большие змеи Улли-Кале», посвященное взаимоотношениям России и Кавказа в XIX веке, работу над ним мы должны закончить как раз в начале сентября.

XXI Шукшинский кинофестиваль, Алишер Хамидходжаев (справа) ведет съемку для фильма.

Фото: Андрей Чурилов

«Последняя «Милая Болгария» – один из новых фильмов режиссера (в апреле он получил «Серебряного Георгия» 43-го Московского международного кинофестиваля за лучшую режиссуру), в ближайшее время он примет участие сразу в пяти различных кинофестивалях, среди которых Шукшинский кинофорум тоже не значится.

– Не скажу, когда «Последнюю «Милую Болгарию» увидит широкий зритель, так как прокатом занимается продюсер, а у него свои видения на массовую историю этого кино, – рассказал Алексей Федорченко. – На подходе еще примерно семь документальных картин, которые я успел смонтировать за время пандемии (они сняты в нескольких городах – Москве, Перми, Вроцлаве, Грозном). Пока трудно сказать – будут это отдельные фильмы или я решу объединить их в альманах с условным названием «Лета и Мнемозина». Не случайно оно отсылает к названиям рек памяти и беспамятства. Но большего о них я пока сказать не могу.