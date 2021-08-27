Алтайская академия гостеприимства попала в топ-100 лучших колледжей России

Лучшие организации среднего профобразования назвали в рамках финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходит с 25 по 29 августа 2021 года в Уфе.
В этом году топ-100 объединил организации из 41 региона, сообщает «Российская газета». Рейтинг — маршрутная карта, которая подтверждает качество образования и уровень подготовки кадров.
В рейтинг попали: Алтайская академия гостеприимства, Липецкий индустриально-строительный колледж, московский Колледж полиции, Томский техникум информационной политики и другие.
Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 25 лет и школьников до 16 лет. Чемпионат ежегодно проводится в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».