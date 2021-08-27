Алтайская академия гостеприимства попала в топ-100 лучших колледжей России

Лучшие организации среднего профобразования назвали в рамках финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходит с 25 по 29 августа 2021 года в Уфе.

Фото: vuzopedia.ru

В этом году топ-100 объединил организации из 41 региона, сообщает «Российская газета». Рейтинг — маршрутная карта, которая подтверждает качество образования и уровень подготовки кадров.

В рейтинг попали: Алтайская академия гостеприимства, Липецкий индустриально-строительный колледж, московский Колледж полиции, Томский техникум информационной политики и другие.