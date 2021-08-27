Алтайские спортсмены завоевали медали на соревнованиях по летнему биатлону в Новосибирске

25 августа 2021 года на старт вышли более 120 спортсменов 15–18 лет, представляющие Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.





Фото: федерация биатлона

Представители Алтайского края показали достойные результаты на соревнованиях по летнему биатлону в Новосибирске:

Леонид Кульгуськин (МБУ ДО «ДЮСШ» Бийского района) в двух дисциплинах — в индивидуальной и спринтерской гонках — стал победителем.

Екатерина Копырина (Алтайское училище олимпийского резерва) — серебряный призёр двух дней соревнований в индивидуальной и спринтерской гонке.

Воспитанник ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» Панкратов Андрей, ставший вторым в спринтерской гонке, впервые выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Отметим, Леонид Кульгуськин, Екатерина Копырина и Андрей Панкратов являются лауреатами именных стипендий, учреждённых в начале этого года председателем АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Локтевым Сергеем Александровичем, оказывающим большую помощь молодым биатлонистам.

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