«Аврора» против коронавируса: Минздрав России зарегистрировал ещё одну вакцину

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств, сообщила «Российская газета».

Фото: rospotrebnadzor.ru

«ЭпиВакКорона-Н» разработана научным центром «Вектор». Она является модернизированным вариантом уже зарегистрированной пептидной вакцины от коронавируса «ЭпиВаКорона», которую с апреля применяют для массовой вакцинации населения. Таким образом вакцина «Вектора» стала уже пятой прививкой от коронавируса, разрешённой к применению на территории России.

Новая разработка «Вектора», как и предыдущая, относится к пептидным вакцинам. Это означает, что в её основе лежит не полноценный образец возбудителя болезни, а искусственно синтезированные элементы S-белка коронавируса, против которых, по задумке учёных, организм и должен научиться защищаться. По словам специалистов «Вектора», основной действующий компонент вакцины — три пептида — остался неизменным, но при этом два пептида объединили в один. Изменить технологический процесс пришлось из-за сложности в синтезе третьего пептида. Это позволит выпускать по 10 млн доз вакцины ежемесячно, вместо 1,5 млн доз в месяц, как сейчас. Тем не менее даже такие небольшие изменения всё равно потребовали проведения новых клинических испытаний. Модернизированная вакцина прошла полный цикл исследований — её протестировали с участием трёх групп добровольцев по 75 человек.

В Роспатенте новая вакцина получила название AURORA-CoV, именно под этим товарным знаком будет использоваться «ЭпиВакКорона-Н».