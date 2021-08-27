Бийский пловец завоевал вторую медаль на Паралимпийских играх

Пловец Роман Жданов из Бийска стал бронзовым призером Паралимпийских игр. Он занял третье место на дистанции 100 метров вольным стилем.

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В финале он поначалу был далеко от лидеров, но в концовке догнал лидирующую группу и пробился в тройку сильнейших. Явными лидерами в этом заплыве были японец Такаюки Сузуки и итальянец Луиджи Беджиато, которых в итоге разделила 1,63 секунды.

Для Романа это вторая медаль Паралимпийских игр – ранее он победил на пятидесятиметровой дистанции. И, возможно, не последняя, он примет участие еще в нескольких заплывах.