«Динамо-Алтай» приглашает болельщиков на контрольные матчи

В субботу и воскресенье ХК «Динамо-Алтай» проводит очередные контрольные матчи межсезонья. На льду «Титов-Арены» команда встретится с «Кузнецкими медведями». Перед игрой руководители и тренеры рассказали о подготовке к первенству ВХЛ.

Фото: пресс-служба ХК “Динамо-Алтай”

Нужно усиливаться

Предсезонную работу барнаульские хоккеисты начали около месяца назад, сначала потренировавшись в Бочкарях и заложив там ОФП, а потом перейдя на лед в Барнауле. Игроки говорят, что тренировки напряженные и тяжелые, впрочем, новый главный тренер Владислав Хромых уверяет, что никто не стонет, и так и должно быть.

– Если сейчас будет легко, то в сезоне станет тяжело. А должно быть наоборот, – убеждает наставник.

Кстати, многих удивило, что Хромых, опытный тренер, побеждавший в том числе со студенческой сборной на Всемирной Универсиаде, согласился на работу в Барнауле в третьем эшелоне российского хоккея.

– Мотивация проста: на уровне сборных у меня есть победы, а на клубном – нет. В качестве помощника главного тренера выигрывал медали, а самостоятельно не получалось. Попробую заполнить этот пробел с «Динамо-Алтай», – сообщил Владислав Хромых.

Не смотря на то, что в команде сейчас тренируется 25 человек, руководство по-прежнему ищет усиление. Контракты заключены только с восемнадцатью хоккеистами, остальным еще нужно доказать свое право быть в «Динамо-Алтай». Как говорит Владислав Хромых, точечное усиление нужно в каждую из линий.

У тренерского штаба уже была возможность проверить игроков в деле – на минувшей неделе динамовцы в Барнауле сыграли первые контрольные встречи межсезонья против «Красноярских рысей». Счет двухматчевого противостояния – 1:1, в первой игре со счетом 4:3 победили гости, на следующий день с таким же счетом – хозяева.

Контрольные игры против «Кузнецких медведей» пройдут на льду «Титов-Арены» 28 и 29 августа. Субботняя игра начнется в 18.30, воскресная – в 13.00. Стоимость билетов – 150-200 рублей.

Нужно побеждать

Хоккеистов и болельщиков в нынешнем сезоне первенства ВХЛ ждет достаточно своеобразный турнир, в котором примут участие лишь пять команд. Как ни пыталось руководство лиги после расформирование курганского «Юниора» восполнить вакансию, никто так заявку на участие не подал. В итоге первенство ВХЛ будет состоять из трех частей. Сначала – так называемый гладкий календарь, соперники в два круга проведут друг с другом по четыре игры дома и на выезде. Затем их ждет цифровой календарь – по две встречи дома и на выезде, всего за время регулярного первенства наберется 40 матчей. После этого стартует плей-офф, куда попадут четыре из пяти участников. Участников матчей на вылет ждут всего две стадии – полуфинал и финал, в котором и определится обладатель Кубка Федерации.

У «Динамо-Алтай» задача однозначная и простая – взять трофей и в следующем сезоне благодаря этому перейти в чемпионат ВХЛ, где уже будет совсем другая хоккейная жизнь. По словам министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева, финансирование под чемпионат ВХЛ уже заложено, но нужно подтвердить свои амбиции спортивными результатами.

– После двух третьих мест «Динамо-Алтай» наконец-то должно взять кубок, считает директор КАУ «ХК «Алтай» Руслан Чайкин.

Кстати, с нынешнего сезона лига запретила в рамках спортивного сотрудничества командировать в команды первенства ВХЛ игроков из ВХЛ-А. В прошлом сезоне, напомним, «Динамо» приглашало на ряд игр хоккеистов новокузнецкого «Металлурга», с которым заключено соответствующее соглашение. Сейчас усиливаться «сверху» могут только «Красноярские рыси», потому что это фарм-клуб красноярского же «Сокола». В общем, надо быть готовым к тому, что в плей-офф, если попадем туда и встретимся с «Рысями», нас снова ждет соперник более высокого уровня, как было в прошлом сезоне.

Согласно проекту календаря «Динамо-Алтай» начнет первенство ВХЛ в сентябре 17 сентября выездным матчем с «Красноярским Рысями». Первые домашние матчи состоятся в октябре.

Нужно поддерживать

Руководство клуба обещает каждый домашний матч делать праздником для болельщиков. В благодарность за поддержку «Динамо-Алтай» закрепило за любителями хоккея 22-й игровой номер. В команде теперь не будет игроков с этими цифрами на спине, зато выпущен соответствующий хоккейный свитер с номером «22» и надписью болельщики на месте фамилии.

– Благодаря болельщикам мы порой вытаскиваем безнадежные матчи, поэтому пошли на этот шаг, – говорит Чайкин. Еще у клуба появился живой талисман – енот из зоопарка «Лесная сказка», своего рода младший брат маскота «Динамо-Алтай» енота Краги. Для четвероного уже изготовили соответствующий по размеру игровой свитер, болельщики смогут с ним познакомиться на каждом домашнем матче. Руководство «Динамо-Алтай» не будет отказываться от полноценной шоу-программы с выступлением музыкантов и другими активностями перед играми в Барнауле. Впервые такую форму работу с болельщиками попробовали в плей-офф прошлого сезона. Правда, домашних матчей в нынешнем сезоне будет не так много – потому скорее нужно выходить в ВХЛ-А, чтобы и у поклонников была возможность стать участниками полноценного чемпионата.