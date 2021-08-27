Два новых светофора для пешеходов установят на выезде из Барнаула

Их начнут устанавливать в сентябре 2021 года на федеральной трассе А-322, Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан.

Фото: Минтранс Алтайского края

Устанавливать светофоры на пешеходных переходах будут на 14-м и 17-м км трассы — в районе остановки общественного транспорта «Октябрьский садовод» и в Сибирской Долине. Объекты планируется сделать нового образца, оборудованные интеллектуальной кнопкой вызова пешеходной фазы. При этом устройство срабатывает бесконтактно: к кнопке не нужно прикасаться, снимать перчатки тоже не обязательно, пишет региональный Минтранс. После этого специальная строка на дисплее покажет оставшееся время ожидания до перехода.

Опоры над проезжей частью оснастят системой дублирования сигнала светофора, чтобы сделать его более заметным для автомобилистов. В перспективе такое оборудование можно будет подключить к интеллектуальной системе в рамках цифровизации транспортной инфраструктуры.