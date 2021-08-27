Готовность школ, ковидные ограничения и пятидневка: о чём рассказал Андрей Муль на пресс-конференции

В пятницу, 27 августа 2021 года, прошла онлайн-пресс-конференция по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году с председателем комитета по образованию Барнаула Андреем Мулём. Он рассказал, в каком формате пройдут линейки у барнаульских школьников, как был организован конкурс мест для десятиклассников и каким образом некоторые барнаульские школы перейдут на пятидневную систему обучения.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Школы выполнили все необходимые требования по подготовке к новому учебному году и готовы к приёму учеников.

«Комиссия завершила свою работу, все акты о приёме мы получили. Всего 261 учреждение готово и принято к началу нового учебного года. По нашим расчётам, более 85 тысяч детей придут в учебные учреждения в этом году, это на 2 тысячи больше, чем в прошлом», — уточняет председатель комитета по образованию города Андрей Муль.

Линейки состоятся в очном формате только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов. Предполагается, что они будут организованы на открытом воздухе с соблюдением всех санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора. В школах с большим количеством учащихся линейки пройдут в несколько этапов. Продолжительность каждой — не более 30–40 минут.

Фото: pixabay.com

Что касается приёма учащихся в 10-е классы, то проводился он в соответствии с приказом Минобрнауки Алтайского края. До 1 августа можно было подать заявление в школу на участие в индивидуальном отборе, 20 августа конкурс во всех школах завершился. В настоящее время идёт процесс зачисления. При этом учащиеся, проживающие на территории, закреплённой за школой и не прошедшие индивидуальный отбор, будут зачислены на свободные места в общеобразовательные или профильные классы.

Также Андрей Муль на пресс-конференции ответил и на вопрос, волнующий некоторых родителей о зачислении детей в школы рядом с домом.

«Наиболее напряжённый район Барнаула в предоставлении мест для первоклассников — Индустриальный. Когда места заканчивались, родителям предлагали другие в близлежащих школах. На начало июля было 400 человек, которые стояли на контроле комитета по образованию. На сегодняшний день все места этим людям уже предоставлены. Если кто-то прибавится, то в запасе у нас есть ещё 100 мест», — рассказал Андрей Муль.

По словам председателя комитета по образованию, в 2021 году удалось организовать около 600 дополнительных школьных мест в существующих школах. Так, в Индустриальном районе МБОУ «СОШ № 51» сможет дополнительно принять ещё 360 ребят.

Волновал журналистов и вопрос, касающийся пятидневки. По словам Муля, в Барнауле на пятидневную учебную неделю в сентябре 2021 года выйдут тринадцать барнаульских школ.

«Да, федеральные государственные образовательные стандарты претерпевают изменения, массово они начнут действовать со следующего учебного года. В этом году в пилотном режиме в школах есть право апробировать новой формат работы. На пятидневку не должна выходить вся школа, это могут сделать и некоторые отдельные классы», — объясняет Муль.

Говоря о ковидных ограничениях, председатель комитета по образованию города сообщил, что они сохранятся, как и в прошлом году. Дети будут находиться в кабинетах, а учителя сами будут к ним приходить. Останется и термометрия, ступенчатое расписание и раздельные обеды: дети будут максимально разобщены. Для сотрудников школ предусмотрен масочный режим. Андрей Муль также рассказал, что проблема кадров учителей и воспитателей актуальна уже несколько лет. На начало летнего периода было около 200 вакансий, на сегодняшний день всего 27 незакрытых. Больше всего не хватает учителей начальных классов, преподавателей математики, русского и английского языка.