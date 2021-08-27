На Змеиногорском тракте произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист

Сегодня, 27 августа 2021 года, в 10:43 на 22-м километре автодороги, около поселка Бельмесево, 60-летний водитель на автомобиле SsangYong, двигаясь из Барнаула в сторону Калманского района, столкнулся с мотоциклом, которым управлял 62-летний мужчина. Мотоцикл двигался в попутном направлении и поворачивал налево.





Фото: ОГИБДД Барнаула

Администраторам интернет-сообщества «Инцидент Барнаул» в Telegram в ОГИБДД Барнаула сообщили, что в результате аварии водитель мотоцикла Иж от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.