Онкологи назвали три провокатора рака среди безалкогольных напитков

Врачи предупреждают, что регулярное употребление сладких напитков — газировки, соков, энергетиков — увеличивает риск раннего рака толстой кишки в два раза.

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Исследование с участием 95 тысяч женщин проводил Вашингтонский университет, рассказывает «Российская газета». В течение 14 лет они наблюдали и обследовали участниц исследования, которые употребляли более 0,5 литра таких напитков в день. Оказалось, что рак толстой кишки у любителей сладких напитков встречается в два раза чаще, чем у тех, кто их не пьёт или пьёт реже. При этом риск возрастает почти на треть, если сладкие напитки на регулярной основе употребляет подросток.

Пагубное влияние сладких напитков специалисты объясняют увеличением количества опасных штаммов бактерий в кишечнике, развитием ожирения и местного воспаления в стенке кишки. Однако точные причины пока неясны.

Рискую ли те, кто пьёт домашние компоты и морсы? Врачи говорят, что если напиток очень сладкий, то у него такое же воздействие на внутренние органы.