Сколько стоит букет к 1 сентября в разных городах

Эксперты подсчитали среднюю стоимость букета к 1 сентября: она подросла с прошлого года на 11% и составила 1 096 рублей.

Фото: букетик.com

Исследование провела компании «Эвотор», рассказывает «Российская газета». Были взяты чеки 800 тысяч смарт-терминалов по всей стране. Как и ожидалось, дороже всего порадовать классного руководителя своих отпрысков обойдётся москвичам: в столице цветы ко Дню знаний стоят около 1608 рублей.

На втором месте рейтинга — Югра со стоимостью букета 1,57 тысячи, а на третьем — Тюменская область со средним чеком 1,39 тысячи рублей. Примерно в том же диапазоне стоят цветы в Краснодарском крае (1373 рублей), в Приморье (1347), в Иркутской области (1279) и Санкт-Петербурге (1252 рублей).

Самые скромные по стоимости школьные букеты аналитики нашли в Псковской области: всего 678 рублей. Приблизительно такие же цены в Томской области (781 рубль) и Кировской (772 рубля), Алтайском и Пермском краях (700 рублей).

Впрочем, в Барнауле можно купить и более скромный букет — от 300 рублей (три хризантемы). Розы в цветочных магазинах столицы края продают от 90 рублей за штуку.

Самые доступные цветы — это хризантемы: кустовые цветы в сочетании с альстромерией (её ещё называют лилия инков или перуанская лилия), красивой бумажной упаковкой и топпером 1 сентября стоят 700 рублей.

По данным специалистов, родители предпочитают покупать к первому дню учёбы розы, хризантемы и герберы. А вот популярные ранее астры, гладиолусы и георгины с собственных дач сегодня дарят единицы.