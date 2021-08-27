Стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года приняли в Алтайском крае во втором чтении

Её рассмотрели и приняли во втором чтении депутаты АКЗС сегодня, 27 августа 2021 года.

В проекте закона «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года» содержится общая информация о регионе, сильные и слабые стороны экономики Алтайского края, возможности и угрозы внешней среды, долгосрочные цели, задачи и приоритетные направления развития, основные инструменты и механизмы их достижения с учётом имеющегося в регионе потенциала, конкурентных преимуществ и современных вызовов внешней среды.

По словам и. о. министра экономического развития края Анатолия Нагорнова, стратегия является основополагающим документом стратегического планирования Алтайского края. Период её реализации совпадает со сроком, на который разработан долгосрочный прогноз социально-экономического развития региона.

Проект документа во втором чтении дорабатывался. В нём определили национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474), внесли изменения в долгосрочный прогноз социально-экономического развития Алтайского края на период до 2035 года (распоряжение правительства Алтайского края от 24.12.2020 № 419-р).

Доработанный проект стратегии обсудили в марте 2021 года на площадке Общественной палаты Алтайского края эксперты различных отраслей экономики. За период обсуждения было организовано и проведено более 20 общественных мероприятий, в том числе в новом формате обширных стратегических сессий по приоритетным отраслевым направлениям. Отраслевые эксперты, представители бизнеса, науки, общественности, депутаты АКЗС прорабатывали основные положения проекта документа с позиции достижимости и амбициозности целевых установок, их выверенности с учётом имеющегося ресурсного потенциала и национальных целей развития.

Проект стратегии получил положительное заключение Минэкономразвития России 20 мая 2021 года.

Главная цель стратегии — создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации на базе устойчивого экономического роста. Общая система целеполагания выстроена в рамках трёх взаимосвязанных стратегических приоритетов:

качества жизни как системы социальных институтов, обеспечивающих достижение высоких стандартов жизни;

экономических основ роста благосостояния;

комфортной среды, предусматривающей интенсивное развитие инженерной, транспортной, телекоммуникационной инфраструктуры для жизни человека в гармонии с окружающей средой.

Детальные механизмы достижения целей регионального развития, а также адресные меры поддержки будут определены в плане мероприятий по реализации стратегии, государственных программах Алтайского края и других документах стратегического планирования региона, пишет пресс-служба мэрии.