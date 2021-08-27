Учёные нашли способ бороться с распространением вирусов

Результаты исследования учёных Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Челябинска помогут предотвратить распространение коронавируса и других вирусных инфекций в помещениях.

Респираторные вирусные инфекции передаются воздушно-капельным путём при близком контакте, циркуляция воздуха и соблюдение дистанции в помещениях не очень помогают. Так что правильное расположение офисных перегородок — наиболее эффективный способ снизить распространение таких вирусов, рассказывают «Известия».

Учёные Южно-Уральского государственного университета провели гидродинамическое исследование распространения респираторных вирусов в закрытом пространстве. Используя метод вычислительной гидродинамики, они проанализировали движение капель в воздухе, и определили наиболее эффективное расположение перегородок для защиты людей в помещении. Как считают учёные, на основе полученных данных компании смогут избежать карантина в период пандемии и поддерживать привычный ритм работы. В будущем сотрудники кафедры собираются разработать типовые инструкции для офисов, вокзалов, аэропортов и производственных предприятий.