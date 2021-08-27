В Барнауле на пешеходном переходе сбили женщину

Пассажир из машины виновника аварии сообщила, что их ослепило солнцем.

Фото: «Инцидент Барнаул»

О ДТП рассказали очевидцы в интернет-сообществе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте». По их словам, оно произошло 26 августа 2021 года на улице Юрина в Барнауле. Водитель на иномарке сбил женщину на пешеходном переходе.

«Они выскочили и начали её поднимать, хотя люди вокруг им кричали не делать этого. Женщину уже через 5 минут скорая осматривала. Ничего не сломано, но вдыхать тяжело, говорит, под лопаткой при вдохе больно. Может быть, состояние шока ещё не прошло, и боли не чувствует», — рассказала жительница Барнаула.

Официальной информации на момент публикации нет.