В Барнауле начала работу новая передвижная лаборатория на пунктах весового контроля

Она снабжена автономным источником питания, новой оргтехникой, современным весовым и программным оборудованием.

Благодаря вводу новой передвижной лаборатории на базе автомобиля «Форд» в Барнауле стали быстрее проверять транспортные средства.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в июле в городе начали работу пункты весового контроля для большегрузного транспорта. Всего на территории Барнаула функционируют две площадки. Передвижная лаборатория работает на улице Понтонный Мост, второй пункт находится в микрорайоне Затон, неподалеку от обского моста. Пункты расположены на въездах в город на дорогах с традиционно высоким трафиком движения большегрузов.

Известно, что с 12 июля по 26 августа 2021 года в городе провели около 25 контрольных мероприятия. Всего проверено более 350 транспортных средств. По фактам превышения грузовых и габаритных характеристик составлены административные материалы.