В Барнауле пройдёт «Урок цифры»

27 августа 2021 года на площадке «Всероссийского форума образования» с 14:30 до 15:20 пройдёт секция «Урок цифры», где будут подведены итоги прошлого года и дан старт одноимённому проекту в новом, 2021/22 учебном году.

Фото: canva.com

Организаторы приглашают присоединиться к трансляции по ссылке.

Алтайский край ежегодно участвует во Всероссийском проекте «Урок цифры». В 2020/21 учебном году в нём приняли участие более 50 тысяч учеников 1–11 классов. Традиционно сотрудники Минцифры региона выезжают в школы Алтайского края для проведения уроков. В минувшем учебном году такие уроки были проведены для школьников Бийского, Петропавловского, Косихинского, Курьинского, Локтевского районов, городов Барнаула и Новоалтайска.