В Барнауле завершается подготовка к отопительному сезону

По графику не позднее 15 ноября Барнаул должен получить паспорт готовности к зиме.

У компаний, обслуживающих объекты городской инфраструктуры и многоквартирные дома, сейчас горячая пора, ведь до старта отопительного сезона остается меньше месяца: обычно в двадцатых числах сентября энергетики подают отопление. Именно поэтому перед коммунальными службами городские власти поставили задачу до 15 сентября завершить ремонт сетей и подготовить социальные объекты и многоэтажки к приему теплоносителя. Показателем качества проделанной работы управляющими и ресурсоснабжающими организациями должно стать получение ими актов готовности к зимнему периоду.

Барнаульским энергетикам удалось приблизиться к нормативным объемам перекладки сетей – около 35 км.

Фото: Андрей Чурилов

Заблаговременная подготовка

Работа по подготовке города к предстоящему зимнему периоду многоступенчатая, поэтапная, потому и начинается загодя: формируются детальные планы, утверждается соответствующее постановление, в еженедельном режиме контролируются проводимые работы. При этом перечень мероприятий на протяжении многих лет остается одинаковым. Обусловлено это требованиями Ростехнадзора, которые из года в год не меняются. А значит, четкое их выполнение обеспечивает Барнаул паспортом готовности к зиме, выступающим своего рода гарантом спокойного прохождения отопительного сезона. Конечно, от возникновения нештатных ситуаций этот документ застраховать не может, но он подтверждает главное: коммунальщики выполнили необходимый ремонт, создали нормативные запасы топлива, обеспечили всех потребителей возможностью получения коммунальных ресурсов.

Одним из ключевых направлений подготовки города к зиме являются гидравлические испытания сетей на прочность и плотность, которые проводят энергетики для повышения надежности теплоснабжения. Особенностью опрессовки этого года стало применение веерной схемы в контуре ТЭЦ-3 – здесь испытания проводили поочередно по магистралям, что позволило сократить на 8 дней сроки отключения горячей воды для части жителей. У потребителей, запитанных от контура ТЭЦ-2, горячая вода отсутствовала на четыре дня меньше прошлогодних сроков, но при этом необходимость в единовременном и полном отключении ГВС по всему контуру сохранилась. Связано это было с техническими особенностями станции. К концу года на ТЭЦ-2 завершится реконструкция, которая позволит в 2022 году внедрить веерную схему и не лишать жителей центра города горячей воды на две с половиной недели. Директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс добавил, что цель, к которой последовательно идут в организации, – уменьшение длительности гидравлических испытаний до 7 дней вместо нынешних 18 и 14.

220 дней – средняя продолжительность отопительного сезона в Барнауле.

Частные инвестиции в общее дело

На реализацию всех мероприятий в рамках подготовки города к отопительному периоду ресурсоснабжающие компании и городская администрация направили более 2 млрд рублей – сумма, ощутимо превышающая финансирование прошлых лет на эти цели. Особенно важно, что львиная доля инвестиций была обеспечена коммунальщиками и энергетиками в рамках своих ремонтных программ.

– По сравнению с 2018 годом, когда на подготовку города к зиме был выделен всего 1 млрд руб., финансирование 2021 года выросло в два раза, – отметил Сергей Бекетов, заместитель председателя комитета по энергоресурсам и газификации. – Все предприятия, обслуживающие инженерные сети в Барнауле, заметно прибавили, особенно Барнаульская теплосетевая компания. Основным драйвером этого процесса стал переход города в ценовую зону теплоснабжения. Теперь организация ежегодно вкладывает больше 1 млрд рублей в обновление теплосетевого комплекса. Благодаря увеличению доли частного капитала мы сумели снизить финансовую нагрузку на бюджет города в части обслуживания инженерных коммуникаций. Сейчас деньги направляются преимущественно на работу с бесхозяйными сетями.

Меньше аварий, больше ремонтных работ

Значительно возросшие инвестиции в объекты городской инфраструктуры позволили переломить ситуацию с недофинансированием ремонтных программ, которое наблюдалось в Барнауле долгие годы, и наконец-то довести объемы перекладки инженерных сетей до нормативных показателей. Результаты политики обновления теплосетей мы увидим в грядущем отопительном сезоне, а пока о ее эффективности можно судить только по количеству повреждений, выявленных в ходе гидравлических испытаний. Если в 2019 году на теплосетях произошло 583 порыва, то в 2020 году – 494, а по итогам опрессовки нынешнего года достигнут минимум за последние пять лет – 464 аварийные ситуации.

Устойчивую динамику по снижению аварийности на своих сетях демонстрирует и Барнаульский водоканал: 197 повреждений в нынешнем году против 506 в 2018-м. Конечно, прошедшая зима отметилась парой резонансных порывов на водопроводе, но спровоцировали их резкие перепады температуры на улице. Ввиду того, что водоводы находятся в земле, а не «запечатаны» в бетонные лотки, как теплосети, то значительные подвижки грунта ведут к повреждениям. Сейчас на предприятии активно реализуют мероприятия по повышению надежности водоснабжения и планируют завершить их к 1 сентября.

С 301 до 132 уменьшилось число повреждений на электрических сетях, впрочем, о них горожане узнают чаще из новостей, а не щелкнув выключателем в своем доме – здесь энергетикам помогает плановая работа по замене кабельных и воздушных линий, а также двух- и трехкратное резервирование. В этом году Барнаульская сетевая компания запланировала переложить 103 км воздушных и кабельных линий электропередачи и провести ремонт 270 подстанций – на сегодняшний день план выполнен на 70%.

Вячеслав Франк, глава города: – Барнаул четвертый год подряд получает паспорт готовности к отопительному сезону без замечаний и, надеюсь, эта осень не станет исключением. Мы уже завершаем все необходимые мероприятия и формируем пакет документов, подтверждающий готовность Барнаула к отопительному периоду. Проверка Ростехнадзора назначена на вторую половину октября.

Обязательные хлопоты

Обязательную подготовку накануне отопительного сезона проходят все многоквартирные дома, будь то новостройка или хрущевка. Если необходимые работы на внутридомовом оборудовании летом были проведены качественно и в полном объеме, то даже лютой зимой в квартире будет тепло. С этой целью управляющие компании или ТСЖ должны реализовать стандартный комплекс мероприятий: провести ревизию всех узлов и выполнить необходимый ремонт деталей, проверить работоспособность оборудования в узлах приготовления горячей воды, настроить гидравлический режим тепловых пунктов, промыть и опрессовать внутридомовые системы теплоснабжения. Планируются эти работы заблаговременно, а приступают к ним слесари-сантехники управляющих компаний в мае, сразу после окончания текущего отопительного сезона. Результатом трудов становится выдача дому акта технической готовности к зимнему периоду. По данным городского комитета жилищно-коммунального хозяйства, к 19 августа более 72% городских многоэтажек получили такой документ. Сейчас комиссионную проверку преимущественно проходят дома после капитального ремонта и устранявшие неисправности, выявленные ранее.

– При подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону особое внимание традиционно уделялось домам со встроенными объектами социальной сферы, – подчеркнул Сергей Пашковский, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству. – В Барнауле 73 многоэтажки, на первом этаже которых расположены учреждения здравоохранения и образования. На сегодняшний день 64 дома получили акты готовности к зимнему периоду, получение документа остальными находится на финальном этапе и в течение ближайшей недели будет согласовано.