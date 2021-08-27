Вячеслав Франк проверил, как ремонтируют Павловский тракт в Барнауле

Участок в два километра сделают за 185 млн рублей.

Фото: администрация Барнаула

Павловский тракт в Барнауле ремонтируют в границах улиц Сельскохозяйственной и Георгиева по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Согласно проекту там заменят асфальт, сделают новые тротуары, парковки, велодорожки, установят новые остановочные павильоны.

Ход работ проверили глава города Вячеслав Франк, первый заместитель Анатолий Воронков, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев и руководитель ООО «Патай» Сергей Багдасарян.

На сегодняшний день там уже сделали более 75% от запланированного: дорожники завершили устройство основания под тротуары и велодорожки, ширина которых составит от 2 до 5 метров, начали их асфальтирование, устанавливают бордюрный камень, поребрик, ремонтируют швы на путепроводе.

Мэр в ходе рабочего осмотра отметил значимость появления на Павловском тракте велодорожек и тротуаров. По его словам, это будет способствовать более комфортному и безопасному перемещению барнаульцев.

В пресс-службе мэрии напомнили, что ремонт завершат до 1 октября 2021 года.