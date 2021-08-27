Высокую пожароопасность прогнозируют в Алтайском крае

4-й класс горимости отмечается в большинстве районов края с 27 по 30 августа 2021 года.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В связи с неблагоприятным прогнозом высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров. Во избежание материальных потерь от огненной стихии в условиях сухой погоды:

не сжигайте мусор и сухую траву и пресекайте подобные действия других лиц;

выезжая на отдых, не разводите костры;

не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);

не позволяйте детям играть с огнём.

Ответственным ведомствам важно своевременно предпринять меры, чтобы не допустить распространения огня на населённые пункты (в том числе дачные поселки), линии ЛЭП, объекты связи, задымления трасс федерального и местного значения. Муниципальным властям и органам местного самоуправления следует усилить контроль подведомственных территорий для предотвращения пожаров, активизировать разъяснительную работу с населением, активно используя ресурс сельских старост, межведомственных профилактических групп и полномочия надзорных служб.

Населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнём. Помните: возгорания в природной среде крайне опасны. При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнём в считаные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями. Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения.

Подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы — 101.