Жара: рассказываем о погоде в входные дни в Барнауле

Грядущие нерабочие дни обещают быть теплыми и без осадков.

Фото: vsyamagik.ru

28 августа 2021 года:

Ночью в Барнауле будет преимущественно без осадков. Ветер ожидается северо-восточный 3–8 м/с. Температура воздуха составит +10…+12 градусов.

Днём дождя тоже не будет. Ветер прогнозируют северо-восточный 3–8 м/с. Столбики термометров будут показывать +27…+29 градусов.

29 августа 2021 года:

Ночью в столице Алтайского края преимущественно без осадков. Ветер будет северо-восточный 3–8 м/с. Температура воздуха составит +11…+13 градусов.

Днём осадков не ожидается. Ветер прогнозируют северо-восточный 3–8 м/с. Воздух прогреется до +27…+29 градусов.

В Алтайском центре по метеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что утром 28 августа метеоусловия будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе Барнаула. Уровень загрязнения ожидается низкий.