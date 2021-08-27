Жара: рассказываем о погоде в входные дни в Барнауле

Грядущие нерабочие дни обещают быть теплыми и без осадков.
28 августа 2021 года:
Ночью в Барнауле будет преимущественно без осадков. Ветер ожидается северо-восточный 3–8 м/с. Температура воздуха составит +10…+12 градусов.
Днём дождя тоже не будет. Ветер прогнозируют северо-восточный 3–8 м/с. Столбики термометров будут показывать +27…+29 градусов.
29 августа 2021 года:
Ночью в столице Алтайского края преимущественно без осадков. Ветер будет северо-восточный 3–8 м/с. Температура воздуха составит +11…+13 градусов.
Днём осадков не ожидается. Ветер прогнозируют северо-восточный 3–8 м/с. Воздух прогреется до +27…+29 градусов.
В Алтайском центре по метеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что утром 28 августа метеоусловия будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе Барнаула. Уровень загрязнения ожидается низкий.