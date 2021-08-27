Житель Барнаула пытался спасти деньги, но лишился 948 тысяч рублей

Мошенники действовали по старой схеме: сообщили мужчине, что на него пытаются взять кредит в 540 тысяч. После ему поступил ещё один звонок, в ходе которого барнаульцу сообщили, что ведётся расследование подобных преступлений и для оказания помощи в поимке мошенников клиенту банка нужно оформить кредит. По указанию звонившего заявитель оформил заём в 753 тысячи рублей и снял со своей кредитки 195 тысяч рублей. Все деньги он перевёл на продиктованный злоумышленником якобы безопасный счёт.

Лишь потом житель Барнаула 1990 года рождения понял, что его развели на 948 тысяч рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере», пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.