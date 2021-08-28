10 малоизвестных, но очень хороших советских фильмов

Когда в окно стучится осень, на улице становится прохладно и вечерами уже не хочется прогуливаться по Ленинскому проспекту, наступает время домашнего просмотра художественного кино.

Фото: canva.com

Многим знакома вечерняя история, когда, потратив немало времени и изрядно покопавшись в разных фильмотеках, так ничего стоящего и не находится.

«Вечерний Барнаул» позаботился о своих читателях и подготовил уникальный обзор малоизвестных, но очень крутых советских фильмов.

Почему советских? Во-первых, вчера, 27 августа, в России отмечался День российского кино. Во-вторых, наш кинематограф — это яркое и самобытное явление в истории мировой культуры. Отечественными режиссёрами были созданы сотни кинолент, признанных шедеврами во всём мире. Актёры этих фильмов настолько профессионально раскрыли образы героев, что кажется, они вовсе и не играли, а прожили эти «художественные жизни».

1. «Случай из следственной практики», 1968 год

Женщина-следователь распутывает хитроумное и загадочное преступление, тонет в море обстоятельств, а развязка совершенно внезапна и неожиданна.

Отзывы из сети:

«Очень знатный фильм, такой малохудожественный, чуть ли не документально-публицистический».

«Сюжет фильма интересный, острый, социальный, и необычный финал порадовал».

«Посмотрела сегодня фильм. Понравился. Зацепил. Заставил задуматься».

«Хороший фильм, немного сюрреалистичный и хаотичный, конечно, но заставляет задуматься об ответственности за свои поступки сколь угодной давности, а значит, уже достоин».

2. «С любимыми не расставайтесь», 1979 год

Фильм о молодых супругах, чувства которых стали очевидны для них после пройденных испытаний ревностью, разлукой и страданиями. Вскоре после развода Катя попадает в больницу. Она стала тихой и непохожей на прежнюю себя. Митя, навещая её, замечает потухшие глаза девушки. Не осталось в прежней Кате ни гордости, ни стремления к независимости, а только любовь — единственная, всепоглощающая, только желание вновь соединить свою жизнь с любимым человеком…

Отзывы из сети:

«Так сыграть — это выше всяких восторгов. Главные роли — Ирина Алферова и Александр Абдулов».

«Кино о том, как мы забываем в суете житейской, что всё так хрупко, беречь бы да беречь друг друга, ан нет — лезет откуда-то гадость».

«Это первый фильм, в конце которого меня понесло на самые банальные бабские слёзы, и думаю, не меня одну. «Титаник» тут рядом не плавал, уж простите».

3. «Поезд идёт на восток», 1947 год

Капитан Лаврентьев и агроном Зинаида Соколова волею судеб познакомились 9 мая 1945 года в поезде Москва — Владивосток. Сначала между ними возникает антипатия. Отстав от поезда на одной из станций, они получают возможность лучше присмотреться друг к другу. Герои переживают настоящее приключение.

Отзывы из сети:

«Фильм посмотрела давно, нашла случайно в интернете. Очень понравился! Нет никакого замысловатого сюжета, простая романтическая комедия».

«Замечательный фильм. Чистый, глубокий, со смыслом. Встреча в пути двух разных людей, таких непохожих на первый взгляд, но таких дополняющих друг друга при более близком знакомстве. Как важно иметь шанс увидеть человека настоящего за социальной маской, как приятно смотреть сегодня наше старое доброе и человечное кино».

«Легкая музыкальная комедия».

4. «Защитник Седов», 1988 год

Фильм о событиях тридцатых годов, когда для ареста и расстрела было достаточно анонимного доноса. Кажется, что адвокату в таких судебных процессах не место. Более того, будешь защищать врагов народа — сам к стенке встанешь. Тем не менее главный герой фильма — адвокат, который вызвался защищать людей, обвиняемых в измене Родине. Он пытается сохранить человечность там, где сделки с совестью и конфликт интересов являются сутью профессии.

Отзывы из сети:

«Пару дней назад посмотрел этот художественный фильм и нахожусь под сильнейшим впечатлением».

«Как ни странно, но в нём снялось большое количество замечательных советских киноактеров! Ну и, конечно, просто талантливо сыграл роль московского адвоката Владимир Ильин! Интересный факт: в этом фильме в эпизодической роли секретаря суда снялся Гарик Сукачёв!»

«Серьёзный фильм. Основан на реальных событиях».

5. «Лёгкая жизнь», 1964 год

До того как стать заведующим химчисткой, Бочкин окончил химический институт. Он бы мог стать блестящим учёным, но предпочёл другую жизнь. На частных заказах герой быстро разбогател, но вскоре его перестали радовать большие деньги. Спустя некоторое время он решает распрощаться с лёгкой жизнью и совершает оригинальный поступок.

Отзывы из сети:

«Прекрасный советский художественный фильм 1964 года, сатирическая комедия».

«Один из любимых мною фильмов. У него нет славы «Девчат», «Карьеры Димы Горина» или подобных фильмов, но снят он ничуть не хуже. Всегда, когда попадаю на его показ по телевизору, с удовольствием смотрю».

«Очень хороший, добрый фильм о любви, о поиске самого себя, о правильной расстановке жизненных принципов. Особый шарм этому фильму придала несравненная Фаина Раневская. Её фразы до сих пор гуляют в народе».

6. «Курьер», 1986 год

Трагикомедия «Курьер» застрагивает всегда актуальную и животрепещущую тему конфликта поколений. Иван устраивается на работу курьером в редакцию. Окружающие его солидные взрослые люди с трудом приспосабливаются к удивительной способности этого парня любое событие превратить в невероятное происшествие. В редакции он знакомится с Катериной. Молодые люди начинают встречаться. Но отец девушки категорически против их отношений, и для того, чтобы продолжить их, Иван заявил, что Катя беременна. Это была наглая ложь, которая ни к чему хорошему так и не привела.

Отзывы из сети:

«Этот потрясающий фильм необычен тем, что я, когда первый раз щёлкала пультом и увидела его, с первых кадров увлеклась и не стала переключать. А сегодня такая же история произошла с моим мужем: он случайно попал на этот фильм и смотрел его заворожённо до самого конца!»

«Фильм вроде бы и старый, но сюжет, идея, шутки ещё будут актуальны много лет. В фильме главный герой — молодой парень, который не поступил в институт, и его мама пристроила работать курьером. Меня привлёк тонким и уместным юмором. Без пошлости».

«Прекрасный советский фильм о молодёжи того поколения. Когда я смотрю этот фильм, я вижу себя на месте героя, и слёзы наворачиваются на глазах. Посмотрите этот фильм, и, я думаю, вы не пожалеете об этом».

7. «Нежность», 1966 год

«Нежность» Эльера Ишмухамедова эксперты сравнивают с работами Феллини, Антониони и мастеров французской новой волны. Уникальная пластика фильма, проникновенная игра актёров и неожиданно глубокие характеры превратили фильм в подлинный шедевр о взрослении, первой любви и первых трагедиях. Фильм снят в год страшного землетрясения, которое уничтожило почти весь центр Ташкента. Без жилья остались 300 тысяч человек. По счастью, погибло всего 8 человек… Но в фильме ничего этого нет — зритель видит мирный, цветущий город. Композиционно картина состоит из трёх новелл о молодых людях, связанных родственными, дружескими и любовными отношениями.

Отзывы из сети:

«Фильм, как и те, кому он соизмерим в советском кинематографе, держится на самой высокой ноте человеческого существования. Впрямую берёт темы, берёт своим основанием масштабы свершившегося горя и радости».

«Прекрасный фильм. Фильм из детства, так же, как и «Влюблённые».

«Один из тех фильмов, что отражают светлость и чистоту своей эпохи. Не ожидал такой гениальной сценарной и режиссёрской работы, а также композиторской. Посмотрите, ни о чём не пожалеете, и останется ещё впечатление на несколько дней».

8. «Каждый день доктора Калинниковой», 1973 год

Фильм задумывался, как рассказ о Гаврииле Илизарове — уральском медике-экспериментаторе. Но советская цензура могла не пропустить фильм на экраны, если бы в нём фигурировало имя этого доктора. В отделе науки ЦК КПСС было сказано: «Этот шарлатан Илизаров не будет на экране!» И после этого режиссёр принял решение «замаскировать» героя под доктора Калинникову. По сюжету фильма из центра приезжает комиссия с установкой прекратить «ненаучные» эксперименты доктора Калинниковой. Однако, пообщавшись с её пациентами, увидев результаты операций, члены комиссии приходят к выводу, что Калинникова — редкий талант, действительно спасающий жизни людей. Стоит отметить, что мировое признание к Гавриилу Илизарову пришло после этого фильма.

Отзывы из сети:

«Серьёзный фильм о человечности и профессионализме».

«Великолепный фильм с шикарной игрой Ии Саввиной в главной роли гениального хирурга-травматолога».

«Посмотрите фильм! Уверяю вас, не пожалеете!»

9. «Без свидетелей», 1983 год

Психологическая драма. В этом фильме играют Михаил Ульянов и Ирина Купченко. По сюжету они когда-то были счастливой супружеской парой, но через некоторое время развелись. Герой Ульянова сделал выгодный для себя выбор в пользу дочери академика, расчётливо обеспечив себе блестящее будущее. Всё бы ничего, но он узнаёт, что бывшая жена выходит замуж за человека, от которого теперь зависит его будущее. Он приходит к ней домой, и тут начинается всё самое интересное.

Отзывы из сети:

«Поучительная история для нас, мужчин…»

«Это психологический фильм Никиты Михалкова на такую болезненную тему, как семейные отношения. Но не только, здесь раскрывается такая тема: до чего может дойти человек в своей подлости, гнилости. И показано это так концентрированно и ясно, что даже через экран передаются эмоции героев».

«Фильм рекомендую. Он больше смахивает на спектакль — эмоциональный, откровенный, тёплый».

10. «Друг», 1987 год

В картине главную роль играет любимец публики Сергей Шакуров. Неожиданно в «Друге» гениальный актёр предстал в нелицеприятном образе опустившегося городского алкоголика. По сюжету он внезапно обретает питомца — лохматого пса, подобранного на птичьем рынке. Собака оказывается говорящей (причём голосом Василия Ливанова). Четвероногий друг начинает наставлять пьяницу на путь исправления. Мужчина и пёс становятся самыми близкими существами во вселенной. Они поддерживают друг друга на жизненном пути. А путь им предстоит очень непростой. Трогательная и местами очень смешная история дружбы и раскаяния.

Отзывы из сети:

«Этот фильм буквально вырвал мне сердце. Очень тонкая, отлично поставленная драма с великолепным пониманием того предмета, о котором идёт повествование».

«Ещё одна вещь, почему мне нравится этот фильм — это музыка Розенбаума. Интересно также посмотреть на поздний СССР. Фильм рекомендую».

«Фильм довольно душещипательный, затрагивающий людские пороки и, как ни странно, искренние понятия дружбы. В данном случае — взаимоотношения между простым нашенским пьянчужкой и очень непростым псом… А финал картины так вообще слезу прошибает… Сыграно (или прожито…) бесподобно. Что Шакуровым, что его вновь обретённым Другом. Обязательно посмотрите!»























