Алтайскую трассу перекроют из-за чемпионата России по триатлону

Движение транспорта будет ограничено два дня.

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В Алтайском крае проведут чемпионат России по триатлону. В связи с этим на трассе Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь, км 51+300 — км 57+734 (от поворота на Altai Palace до границы с ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»), и далее по территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» до разворотного кольца на съезде с моста на ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» для всех видов транспорта ограничат движение 28 августа 2021 года с 9:30 до 12:30, а также 29 августа с 8:00 до 16:00.

Водителей просят учитывать данную информацию и заранее планировать маршруты движения.

По материалам регионального «Автодора».