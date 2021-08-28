Барнаульцев призвали минимизировать посещение офиса водоканала

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в Алтайском крае «Росводоканал Барнаул» призывает своих абонентов на время отказаться от посещения офиса компании и отдать предпочтение дистанционным способам взаимодействия.

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Компания уже давно перешла на очный приём по предварительной записи. Но всё же там бывают периоды, когда число абонентов, обращающихся в офис компании лично, увеличивается. Барнаульцам рекомендовали обращаться дистанционно или записываться на середину месяца.

Для взаимодействия в режиме онлайн существует целый ряд дистанционных сервисов.

Для частных лиц:

консультации специалиста водоканала по номеру 500-101;

оплата услуг водоснабжения и водоотведения в личном кабинете Системы «Город» или через Сбербанк-онлайн;

передача показаний приборов учёта: в личном кабинете Системы «Город», по номеру 99-50-55 (автоматический сервис), по номеру 500-101 (далее нажать клавишу «2»), на сайте водоканала, через СМС-сообщение на номер 8-903-767-2230, в мобильном приложении «РВК.Услуги»;

отправка документов на получение условий подключения через сайт водоканала, подача заявления и документов на электронную почту office_brn@rosvodokanal.ru;

подача заявки на поверку, установку, замену приборов учёта, а также на вывоз стоков — по номерам 500-101, 28-29-90, на сайте водоканала и в мобильном приложении «РВК.Услуги».

Для юридических лиц:

получение консультации специалиста по номерам 29-61-90 или 28-29-63;

передача показаний приборов учёта и получение полного пакета документов в личном кабинете для юридических лиц https://lk.rosvodokanal.ru/en;

получение платёжных документов через систему электронного документооборота sbis.ru;

отправка документов на получение условий подключения через сайт водоканала, подача заявления и документов на электронную почту office_brn@rosvodokanal.ru.

Отметим, что клиенты компании могут обратиться в водоканал и получить консультацию или заказать услуги по промывке канализации, строительству и проектированию сетей ВиВ, а также приобрести дезодорант-дезинфекант «Биотерминатор» по телефону 28-24-97.