Барнаульцев призвали минимизировать посещение офиса водоканала

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в Алтайском крае «Росводоканал Барнаул» призывает своих абонентов на время отказаться от посещения офиса компании и отдать предпочтение дистанционным способам взаимодействия.
Компания уже давно перешла на очный приём по предварительной записи. Но всё же там бывают периоды, когда число абонентов, обращающихся в офис компании лично, увеличивается. Барнаульцам рекомендовали обращаться дистанционно или записываться на середину месяца.
Для взаимодействия в режиме онлайн существует целый ряд дистанционных сервисов.
Для частных лиц:
Для юридических лиц:
Отметим, что клиенты компании могут обратиться в водоканал и получить консультацию или заказать услуги по промывке канализации, строительству и проектированию сетей ВиВ, а также приобрести дезодорант-дезинфекант «Биотерминатор» по телефону 28-24-97.